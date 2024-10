O festival 'Nos seus pés' despacha máis de mil tapas e toneladas de solidariedade no Grove

Toneladas de solidariedade no Grove coa sexta edición do festival 'Nos seus pés'.

O evento arrincou o venres cun 'tapeo solidario' co que recadar fondos para a ONG Proem-Aid, reunindo a recoñecidos chefs de todo Galicia.

Comandados polo meco Javier Olleros (Culler de Pau), dobre estrela Michelín, contou con outros cociñeiros que atesouran esta distinción como Yayo Daporta (Yayo Daporta, Cambados) e Julio Soutomayor (Restaurante Nova de Ourense), pero tamén Álvaro Villasante (Paprical), Héctor López (restaurante España de Lugo), Javier González, Roberto Filgueira (O Balado) e os locais Alex Laiño (Taberna Praza) e Marcos Otero (A Fuego Tapería).

Nesta edición, explica a organización, despacháronse máis dun milleiro de tapas ao longo da tarde, maridadas con música en directo e sesións de DJ.

O festival continuou este sábado cunha sesión vermú e obradoiros e contacontos para os máis pequenos, a proxección no Concello do documental '24 millas' e unha sesión de concertos xa pola noite con Leria, The Lelli Kelly's, Playa Desmayo e DJ Rapant.

O peche chegaba este domingo no Náutico de San Vicente cunha paella realizada por Javier Olleros e a música de Adrián Trimms e Kiko & The Blues Refugees.