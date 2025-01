Fin de semana de transición antes da chegada ás Rías Baixas dun anticiclón

A chegada dun potente anticiclón sobre Francia marcará o inicio dunha etapa de estabilidade meteorolóxica na provincia de Pontevedra, despois dun fin de semana de transición.

Este sistema de altas presións actuará como escudo fronte ás borrascas, segundo informa MeteoGalicia.

O sábado 11 preséntase como unha xornada de cambio, iniciándose con ceos cubertos e orballos, especialmente na metade oeste do territorio galego. Non obstante, a situación irá mellorando co avance do día, agardándose algunhas apertas de claros pola zona oriental.

As temperaturas manteranse estables nas mínimas, mentres que as máximas experimentarán un leve ascenso, oscilando entre os 13 e 18 graos nas Rías Baixas.

Para o domingo 12, a influencia anticiclónica farase máis patente. A xornada comezará con néboas e nubes baixas no interior que se irán disipando, dando paso a ceos despexados con algunha nubosidade alta que non impedirá o paso do sol.

As temperaturas experimentarán un descenso, especialmente as mínimas, situándose entre os 8 e 19 graos nas Rías Baixas. O vento, de compoñente leste-nordés, intensificarase no litoral norte nas últimas horas do día.

De cara á vindeira semana, o anticiclón situado sobre Francia consolidarase, establecendo un patrón de ventos de compoñente leste e unha notable estabilidade atmosférica.

As previsións apuntan a ceos solleiros, con escasa probabilidade de precipitacións e temperaturas propias da época, que oscilarán entre os 4 e 14 graos no sur da provincia de Pontevedra, con presenza de xeadas.

Esta configuración meteorolóxica supón un cambio significativo respecto ás últimas semanas, marcando o inicio dun período de maior estabilidade atmosférica nas Rías Baixas e en toda Galicia, sen previsión de chuvias.