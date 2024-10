A Fundación Amancio Ortega entrega á Xunta a residencia de maiores da Eiriña

A Fundación Amancio Ortega entregou este mércores á Xunta a chave da residencia que construíu, equipou e financiou integramente no barrio pontevedrés da Eiriña, lugar que lle dá tamén nome a esta infraestrutura que se incorpora á rede pública autonómica.

Ao acto asistiu a presidenta desta fundación, Flora Pérez Marcote; o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; o presidente da Deputación, Luís López, e a conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García.

En nome da Fundación Amancio Ortega falou o seu vicepresidente José Arnau Sierra, que tamén é vicepresidente executivo do Grupo Pontegadea e vicepresidente de Inditex.

Segundo lembrou, a de Pontevedra é a terceira residencia que se entrega á Xunta das sete que se previron no protocolo asinado en setembro de 2019. "É realmente satisfactorio para nós", comentou.

José Arnau destacou que é un plan "ambicioso", consistente en crear residencias urbanas en Galicia, que "tiña a ambición non só de mellorar a calidade de vida dos nosos maiores e coidalos, senón que tiña un certo impacto económico porque o investimento total son uns 180 millóns, aproximadamente 25 millóns por residencia".

Despois dunha visita polas instalacións da nova residencia pontevedresa, José Arnau expresou a súa satisfacción co resultado e comentou que "resulta evidente que si se conseguiu crear un fogar". Ademais, celebrou que na construción do edificio foron "rápidos e eficientes" polo que concluíu que "respondemos ben á confianza que se puxo nós".

Pola súa banda, o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda anunciou que esta residencia da Eiriña comezará a recibir usuarios no primeiro semestre de 2025.

O centro conta con 120 prazas, distribuídas en 42 habitacións dobres e 36 individuais. Ademais hai zonas de atención especializada, salas de terapias, consultas médicas, servizos de comedor, podoloxía, ximnasio, salas de convivencia ou barbaría, entre outros.

Segundo comentou o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores "non repararon en gastos". Unha mostra do carácter vangardista do centro son as unidades psicoxeriátricas coas que conta, para a atención ás persoas con alzhéimer e outras demencias.

Lores tamén desvelou que cando o Concello de Pontevedra tivo coñecemento do proxecto que ía levar a cabo a Fundación non tivo reparos en ofrecer esta céntrica parcela "a xoia da coroa", algo que engade valor a esta residencia para persoas maiores que é a sexta, entre públicas e privadas, que ten a cidade de Pontevedra.

En Galicia, con este novo centro, contan xa con prazas públicas máis de 16.000 persoas, máis do triplo que en 2009.