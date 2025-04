O futuro do monte galego a debate nunha Semana Forestal que combinará caza, incendios e música

A Escola de Enxeñaría Forestal do Campus de Pontevedra acollerá entre o luns 7 e o xoves 10 de abril a Semana Forestal 2025, unha iniciativa promovida pola delegación de estudantes en colaboración coa escola e a Vicerreitoría do campus.

Durante catro días, o centro substituirá a actividade académica habitual por unha serie de conferencias e actividades abertas a todo o público.

Segundo explicou Uxío Silva, presidente da Delegación de Alumnos, o obxectivo destas xornadas é "complementar a formación do alumnado", abordando temas relacionados "tanto coa parte de explotación forestal, como coa de industria", segundo recolle o DUVI.

Pola súa banda, a directora da escola, Ángeles Cancela, destacou que esta iniciativa "favorece a integración do noso alumnado, así como o contacto cos nosos egresados e egresadas".

A programación comezará o luns 7 cun coloquio sobre os traballos do Laboratorio de Enxeñaría Cartográfica para o Inventario Forestal Continuo de Galicia, con participación da profesora Julia Armesto e o investigador Andrés Rodríguez. Ese mesmo día terá lugar un relatorio sobre xestión da caza en espazos naturais protexidos e unha ruta ambiental pola contorna do Lérez.

O martes 8 dedicarase á biomasa como oportunidade estratéxica para o sector forestal galego, cunha conferencia a cargo de Francisco Álvarez, presidente do Clúster da Biomasa de Galicia e exalumno da escola. Tamén se celebrará unha mesa redonda con titulados de diferentes promocións e un relatorio sobre a evolución da xestión forestal.

A xornada do mércores 9 centrará a atención na prevención e xestión de incendios, con especial énfase na experiencia do enxeñeiro Francisco Losada como membro do equipo 'Fast' nos incendios da amazonía boliviana. Completarán a xornada un coloquio sobre operativos contra incendios e unha mesa sobre análise estratéxica do territorio para a prevención de lumes.

Como colofón a estas actividades, o xoves 10 celebrarase unha "xornada cultural" coincidindo co patrón do centro, San Leandro, con actuacións musicais de Freixos do Lérez, Antxo & The Groukies e o DJ Álex Brea.

Por último, a Universidade anuncia que o 30 de abril terá lugar unha xornada de confraternidade para todo o persoal da Escola de Enxeñaría Forestal.