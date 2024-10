Hugo avanza dando os seus primeiros pasos en Amencer-ASPACE grazas ao primeiro exoesqueleto pediátrico

Aasociación Amencer-ASPACE presentaba este venres na súa sede de Pontevedra, en Ponte Muíños, unha revolucionaria tecnoloxía que permitirá camiñar a nenos con parálise cerebral e patoloxías afíns.

Trátase do Atlas 2030, o primeiro exoesqueleto pediátrico do mundo, un dispositivo robótico que se adapta ao corpo do neno imitando o funcionamento do músculo natural.

Durante a presentación, Hugo, un neno de 7 anos con parálise cerebral, demostrou o funcionamento deste innovador dispositivo ante autoridades, persoal sanitario e familias.

Entre os asistentes atopábase a súa nai, Bea, quen expresou quedar sen palabras ao ver ao seu fillo de pé e camiñando ao longo de dez metros coa axuda desta armazón mecanizada.

"É emocionante. Isto significa moita esperanza. O movemento é vida", afirmaba a nai de Hugo.

TECNOLOXÍA REVOLUCIONARIA

O Atlas 2030, desenvolvido pola empresa española Marsi Bionics, conta con oito articulacións activas que permiten ao usuario camiñar tanto cara adiante como cara atrás.

"Ademais do apoio para camiñar, permite a exploración completa do espazo, o que ofrece aos nenos grandes oportunidades de participación e inclusión", explicou Víctor Chacón, responsable de comunicación de Marsi Bionics.

Pablo García, responsable do servizo de rehabilitación externa da asociación, salientou que cada sesión é individualizada e baséase nas características específicas de cada usuario.

É axustable ás medidas de cada neno e pódense marcar os parámetros segundo as características e limitacións de cada paciente cunha opción de funcionamento automático xerando un patrón de marcha específico e unha función personalizada, que posibilite o adestramento da forza muscular do neno.

As sesións duran entre 30 e 45 minutos, dependendo da tolerancia do paciente e sempre se busca un sentido lúdico.

Desta forma, durante o percorrido de proba con Hugo, convidábaselle a seguir a música de Bartolito; a pisar as mans dos fisioterapeutas; ou a camiñar cara atrás imitando o "moonwalk" de Michael Jackson.

"Todo é xogar", asegura Pablo García, que busca a través dun sistema lúdico e motivador que mellore a calidade de vida e a autoestima destes nenos.

Hugo avanza co exoesqueleto orientado por Pablo García Mónica Patxot

Ata o momento probouse con sete menores desde que o exoesqueleto chegou en setembro a Amencer-ASPACE, primeiro centro na provincia que dispón deste dispositivo tecnolóxico.

A fisioterapeuta María Bernárdez cualificou o dispositivo como "unha revolución total" no seu traballo diario, xa que permite unha maior liberdade de interacción co paciente, potenciando a súa autonomía e mellorando substancialmente a súa mobilidade.

"Facilita moito o que podamos exercitar a marcha cun neno e facelo ademais con parámetros obxectivos", explicaba emocionada polos avances que supón esta ferramenta.

"É un soño feito realidade", asegura Bernárdez, quen lembra cando nos inicios da asociación só tiñan un espello para tentar traballar os movementos dos usuarios.

DOAZÓN ANÓNIMA

O servizo comezará a funcionar en novembro cun prezo máximo de 45 euros por sesión, buscando facelo accesible ao maior número posible de usuarios.

A incorporación desta tecnoloxía, valorada en 265.000 euros, entre o sistema, seguros e curso para os monitores, foi posible grazas a unha doazón anónima.

Aínda que actualmente o Atlas 2030 está limitado a uso clínico baixo supervisión profesional, Marsi Bionics xa traballa no desenvolvemento de versións futuras que poderían utilizarse nos fogares dos pacientes.

Ao acto acudían Agustín Reguera, delegado territorial da Xunta de Galicia en Pontevedra; Natalia Botana, directora territorial de Sanidade; José Ignacio Martínez, xefe do servizo de dependencia da delegación da Xunta en Vigo; Rafael Domínguez, vicepresidente primeiro da Deputación de Pontevedra; Eva Vilaverde, tenente alcalde de Pontevedra; e o concelleiro Xaquín Moreda.