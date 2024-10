Máis de 11.000 persoas visitaron Areoso no primeiro verán completo con visitas reguladas

Un total de 11.128 persoas visitaron o illote de Areoso, no municipio pontevedrés da Illa de Arousa, entre o 15 de maio e o 30 de setembro, a primeira tempada alta completa na que houbo visitas reguladas.

Os permisos concedidos alcanzaron o 53% das peticións para ese período, que chegaron ata as 20.850, entre o tres quendas diarias e o tres tipos de acceso dispoñibles.

O sistema implantado para limitar a presión sobre este enclave natural funcionou "con normalidade e sen grandes incidencias", segundo explicou a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, cunha afluencia media duns 80 visitantes ao día.

Na época de maior demanda, entre mediados de xullo e finais de agosto, cubríronse todas as prazas dispoñibles, 150 persoas -50 por cada quenda- na maioría de xornadas.

O tipo de acceso máis utilizado foi o de atracada sen motor, que roldou o 65% do total, seguido do de atracada con motor (24%) e o de fondeo, que superou levemente o 11%.

A regulación aprobada para regular as visitas ao illote ten como obxectivo é garantir, na medida do posible, a conservación deste valioso espazo natural, limitando o seu uso público para que as súas características naturais non se vexan alteradas.

Os axentes ambientais, que ao longo de toda a tempada controlaron que se cumprisen as limitacións de acceso, formalizaron 27 denuncias, das cales 19 foron persoas que estaban no illote sen autorización e oito foron embarcacións por manobras non permitidas.

De cara a próximas tempadas, a Xunta analizará a posibilidade de introducir melloras nos procedementos para a reserva das visitas e para o seguimento e control do cumprimento da regulación establecida, para facilitar o labor de todos os axentes implicados.