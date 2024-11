Completada a iluminación do enlace da Autovía do Salnés ao parque empresarial de Nantes en Sanxenxo

A Xunta de Galicia anunciou a finalización dos traballos de iluminación no enlace de acceso da Autovía do Salnés (AG-41) ao parque empresarial de Nantes, situado no concello de Sanxenxo.

Esta intervención, que tamén beneficia á zona de vivendas de Pedroño, foi posible grazas a un convenio de colaboración entre a Xunta e o Concello de Sanxenxo, cun investimento de case 33.000 euros.

Os traballos consistiron na instalación de varias luminarias e proxectores LED para mellorar a seguridade e visibilidade desta infraestrutura.

En concreto, colocáronse dúas luminarias na glorieta oeste: unha entre o ramal de saída marxe dereita e o paso inferior, e outra entre o paso inferior e o ramal de entrada marxe dereita.

Ademais, instaláronse catro luminarias no illote central da glorieta este, todas sobre unha única columna de 9 metros de altura.

Para completar a intervención, engadíronse dous proxectores tipo LED no muro do paso inferior que conecta ambas as dúas glorietas.

No viario de acceso ás vivendas, dispuxéronse dúas luminarias adicionais sobre columnas de 5 metros de altura.

Esta actuación responde á necesidade de mellorar a iluminación nunha zona de importante tránsito, tanto para o acceso ao parque empresarial como ás vivendas, incrementando así a seguridade viaria e contribuíndo ao desenvolvemento económico e social da área.