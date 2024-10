Incautan en Sanxenxo 80 quilos de centola, nécora e bogavantes capturados de forma furtiva

A Garda Civil incautou oitenta quilos de marisco, principalmente centola, nécoras e bogavantes, que foran capturados de maneira furtiva en Sanxenxo.

As autoridades están a aumentar este tipo de operativos contra a pesca furtiva con motivo do inminente inicio da campaña do Nadal.

Durante unhas tarefas de vixilancia nunha das zonas consideradas sensibles, os axentes acharon ocultos baixo unhas ramas dous grandes sacos cheos de marisco.

Ao estar vivo o marisco, en colaboración co servizo marítimo da comandancia da Garda Civil de Pontevedra, todo o capturado devolveuse ao mar.

A zona onde se atopou o marisco é unha zona prohibida de pesca, polo que, segundo advertiu a Garda Civil, o caso investígase como un delito de furtivismo.

Os pescadores furtivos, se chegan a ser identificados, deberán responder ademais por unha infracción grave á normativa de pesca de Galicia.