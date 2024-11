A investigación do apuñalamento de Marín, centrada en buscar a arma e a declaración da vítima

A investigación da agresión rexistrada na tarde do xoves nun garaxe de Marín segue "avanzando", pendente agora da busca da arma branca usada no apuñalamento, un coitelo que aínda non apareceu.

Os feitos ocorreron sobre as 15.15 horas do xoves nun garaxe da rúa Jaime Janer de Marín. Tras asestar ao redor de dez puñaladas á súa vítima, o agresor fuxiu.

Fontes policiais confirman que o sospeitoso, de 44 anos, foi arrestado na casa dun familiar no rural de Marín tras fuxir do lugar do apuñalamento nun coche.

Estableceuse un dispositivo de procura no que participaron as policías Local e Nacional e finalmente localizárono os axentes municipais.

Tras a detención, o home foi trasladado á Comisaría da Policía Nacional de Marín e logo foi derivado ás dependencias da Comisaría Provincial, onde pasou a noite.

Alí permanecerá previsiblemente até este sábado, cando está previsto que pase a disposición do xulgado de garda de Marín como suposto autor dun delito de homicidio en grao de tentativa.

En canto á vítima, de 52 anos, acudiu coa súa muller ao centro de saúde de Marín e logo foi derivado en ambulancia ao Hospital Montecelo, onde permanece hospitalizado.

Segundo as fontes consultadas, está fóra de perigo, aínda que aínda se prevé que permaneza ingresado varios días para recuperarse de ao redor de dez feridas con arma branca en distintas partes do corpo.

A Policía Nacional desprazouse na mañá deste venres até o hospital para tomar declaración á vítima, unha vez que os médicos confirmaron que estaba en condicións de declarar. Tamén este venres tomaron declaración como testemuña á súa muller.

O declaración da vítima e a súa esposa serán cruciais para determinar as circunstancias da agresión. Así, fontes veciñais falaban da existencia de rifas previas entre o agresor e a vítima, pero a Policía Nacional non puido confirmar aínda este extremo.

Tamén o agredido poderá relatar o ocorrido xusto antes da agresión, pois determinadas fontes falan dunha discusión previa. O detido non tiña denuncias previas.

Tamén resultará importante para o avance da investigación localizar a arma e a inspección ocular prevista para este venres no vehículo no que fuxiu o sospeitoso.

Fontes veciñais indican que o detido ten patoloxías psiquiátricas, aínda que fontes policiais non confirman este extremo.

Respecto diso, o subdelegado do Goberno en Pontevedra, Abel Losada, descartou referirse ás historias clínicas das persoas ata que a xustiza e os corpos e forzas de seguridade do Estado o confirmen.

Losada confirmou que as investigacións "continúan" e "seguen avanzando".