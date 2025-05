Investigan a aparición dunhas bolas brandas e pegañentas na praia de Areas

O Concello de Sanxenxo informou da aparición dunhas bolas brandas e pegañentas na praia de Areas.

O achado tivo lugar na mañá deste venres e por agora descoñécese a súa procedencia.

Segundo esta fonte oficial, estas pequenas bolas, unhas dez, atopáronse nun dos extremos do areal, nunha zona coñecida como Praia dos Mortos.

Mentres se investiga a súa orixe e composición, o persoal municipal do Servizo de Praias xa as retirou.

Ademais fixeron unha batida pola zona para comprobar que non houbese ningunha máis nas inmediacións.

Desde o Concello de Sanxenxo informan que a zona será vixiada durante a tarde por se aparecesen máis.

Barállase a posibilidade de que estas bolas proveñan dalgún barco ou que sexa parte do material co que se protexe as bateas.