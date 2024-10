Investíronse 60.000 euros na reforma do CEIP A Lama

O Goberno galego vén de rematar as obras de mellora no Colexio de Educación Infantil e Primaria (CEIP) A Lama, cun investimento de 60.000 euros.

O director xeral de Centros e Recursos Humanos da Xunta de Galicia, Jesús Álvarez, visitou o centro para supervisar o remate dos traballos.

As obras, enmarcadas no Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, centráronse na impermeabilización da fachada e na substitución das ventás da zona da biblioteca escolar, que tamén acolle o Polo Creativo do centro.

Estas melloras teñen como obxectivo evitar filtracións e incrementar o confort dun dos espazos máis activos do colexio dende o punto de vista académico.

Cabe destacar que esta actuación complementa unha intervención anterior realizada a principios do ano pasado, na que se investiron 55.000 euros para ampliar e equipar a biblioteca escolar.

Estes fondos destinároanse á remodelación do espazo, á adquisición de novo mobiliario e equipamento, así como á compra de fondos bibliográficos.

O director xeral salientou o compromiso do Goberno galego co ensino no rural, apostando por infraestruturas modernas, confortables e ben equipadas.

Ademais, gabou o dinamismo da biblioteca escolar do CEIP A Lama, que forma parte do Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares da Xunta de Galicia dende o curso 2009-10.