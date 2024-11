Iván Puentes denuncia o atraso de tres proxectos esenciais no Burgo e na contorna de Pasarón

O grupo municipal do PSOE en Pontevedra, a través do seu portavoz Iván Puentes, criticou este mércores os atrasos na execución de tres proxectos no barrio do Burgo e na zona de Pasarón, considerados cruciais para a mellora urbana.

Puentes esixiu ao goberno local do BNG que cumpra cos compromisos adquiridos e retome de inmediato estas obras, que permanecen paralizadas.

A primeira actuación mencionada porPuentesfoi a mellora da rúa da Santiña, unha obra que debería facilitar o tránsito peonil, especialmente para os peregrinos do Camiño de Santiago.

"Os traballos levan semanas parados, sen data de reinicio, e isto está a prexudicar aos veciños, xa que a rúa está parcialmente pechada ao tráfico, con pavimento irregular e con fochancas", sinalou o portavoz socialista.

Segundo Puentes, a paralización débese a problemas coa empresa Naturgy, aínda que insistiu en que "o Concello debe esixir que se retomen as obras para evitar maiores problemas de tráfico, especialmente na contorna do supermercado".

A segunda actuación pendente é a creación do parque de Leonardo Enríquez, situado fronte á fachada de preferencia do estadio de Pasarón.

Este proxecto, iniciado no mandato anterior, pretendía transformar dúas parcelas, anteriormente con viñas, en espazos verdes conectados coa pasarela peonil da avenida de Compostela.

"Hai case un ano que estas obras están paralizadas". Puentes sinalou que o goberno local sempre xustifica este atraso alegando falta de subministración de material ou permisos pendentes. "Mentres, a parcela segue a acumular maleza", afirmou o representante socialista.

O PSOE defende a importancia de completar este espazo verde con dous terreos que alcanzan os 734 metros cadrados para crear unha zona de lecer e de conexión co campus universitario.

Parcela en Leonardo Enríquez PSOE

PRAZA DE PASARÓN

Finalmente, o portavoz socialista fixo fincapé na reforma integral da praza de Pasarón, un espazo con zonas verdes e parque infantil que, segundo Puentes, "quedou desfasado e non responde ás necesidades actuais da veciñanza".

No ano 2020, o Concello realizara unha consulta pública á veciñanza para deseñar a reforma, que incluía propostas como unha estatua homenaxe a Cholo, histórico xogador do Pontevedra CF, e a creación dunha zona de lecer máis ampla, cun estanque de auga de chuvia, un pequeno anfiteatro, e canchas multideporte.

Segundo Puentes, "no orzamento de 2023 reserváronse case 400.000 euros para esta obra, pero posteriormente o goberno local destinou os fondos a outros fins".

O portavoz socialista expresou o seu malestar porque "un ano despois, a obra segue sen licitarse e os veciños, que votaron por este proxecto, seguen sen ver avances".

Para o PSOE, o cumprimento destes compromisos será clave na negociación dos próximos orzamentos municipais.

"Imos mirar con lupa o cumprimento destas actuacións antes de aprobar o orzamento do vindeiro ano", advertiu Puentes.