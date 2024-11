Javier Olleros e Pepe Vieira, os dous chefs galegos no olimpo da cociña mundial

Recoñecer o talento de cociñeiros que crean as mellores experiencias gastronómicas de todo o mundo. Ese é o obxectivo de The Best Chef, unha plataforma global que se converteu nun dos grandes referentes da crítica culinaria.

Desde hai anos era coñecida por elixir a súa tradicional lista dos 100 mellores cociñeiros do mundo. Pero en 2024, por primeira vez, optaron por un novo sistema de valoración coa que busca ser "máis inclusivo e representativo", segundo os seus responsables.

Por iso é polo que, nesta ocasión, optasen por asignar aos cociñeiros dun a tres coitelos para indicar o seu nivel de excelencia.

Así, nunha gala celebrada en Dubai, recoñeceron a un total de 548 cociñeiros de 61 países, cunha importante presenza española.

O galardón ao mellor cociñeiro do mundo, que en 2023 foi para Dabiz Muñoz (DiverXO), recaeu no danés Rasmus Munk, ao que quixeron recoñecer por fusionar elementos teatrais coa innovación culinaria, ofrecendo toda unha experiencia inmersiva na súa cociña.

Superou ao catalán Albert Adrià (Enigma), que quedou na segunda praza por un traballo que combina a narrativa con técnicas innovadoras, consolidando a súa influencia na industria.

En total, ata corenta cociñeiros españois coáronse neste particular olimpo gastronómico, entre eles dous dos chefs máis prestixiosos das Rías Baixas, os únicos que en Galicia teñen un restaurante con dúas Estrelas Michelin.

Así, Javier Olleros (Culler de Pau, O Grove) foi recoñecido por The Best Chef con dous coitelos, mentres que Pepe Vieira (Pepe Vieira, Poio) entrou na categoría dun coitelo.

Ata dezasete cociñeiros españois lograron o tres coitelos, entre eles Andoni Luís Aduriz, Ángel León, Dabiz Muñoz, Diego Guerrero, Eneko Atxa, Martín Berasategui, Oriol Castro, Paco Morales, Paco Roncero, Quique Dacosta ou Fina Puidgevall & Martina Puigvert.