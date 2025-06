Larvas, insectos e bens patrimoniais que se verán ameazados polo segundo tramo da A-57

A contorna do río Lérez en Bora foi este domingo escenario da segunda saída de campo organizada para fotografar a riqueza do territorio ameazado polo segundo tramo da autovía A-57 nas parroquias de Bora e Xeve.

Decenas de persoas participaron este domingo na actividade, que saíu das inmediacións da ponte de Bora buscando a mellor instantánea de natureza no territorio rural ameazado polo trazado.

Equipados con cámaras de fotos e móbiles, retrataron a riqueza patrimonial e natural da contorna que, ademais de contar con protección europea Rede Natura, conta cun destacado peto de ánimas e a antiga ponte romana dos franceses, escenario dunha batalla entre os veciños da comarca e as tropas de Napoleón.

Na visita participaron varios expertos, entre eles, o divulgador cultural Eladio Juan Torres, de Arco dá Vella, que se encargou de dar contexto histórico a este patrimonio.

Os asistentes tamén se achegaron á beira da canle onde, grazas ao divulgador medioambiental Antón Lois, puideron identificar larvas e insectos que forman parte do ecosistema fluvial.

Tamén se avistaron varios exemplares dunha ave moi vistosa, o Martín Pescador, presente na zona.

Saída de campo para fotografar ou territorio afectado pola A 57 en Bora e XevePlataforma de Afectados pola A-57

O percorrido chegou até o punto no que o Ministerio de Transportes pretende situar os alicerces do segundo tramo da autovía A-57. Antón Lois explicou as afeccións que este viaduto levaría para a contorna fluvial e as súas especies botánicas e animais. Entre outras cuestións, preocupa a contaminación por microplásticos na canle.

Na actividade participaron líderes políticos como o portavoz do PSOE de Pontevedra, Iván Puentes, e o concelleiro socialista Marcos Rei.

As fotografías resultantes poden enviarse por correo a [email protected] e serán obxecto dunha exposición.