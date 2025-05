Lembranza centenaria para a presentación da próxima feira taurina da Peregrina

Neste 2025 a praza de touros de San Roque cumprirá o seu 125 aniversario e a efeméride non quedará en branco.

A empresa Lozano xunto coa Coordinadora de Peñas Taurinas de Pontevedra están a traballar xa no contido que se dará á presentación dos carteis da feira que terá lugar o sábado 28 de xuño.

En devandita presentación, ademais de representantes da empresa xestora, espérase que do mesmo xeito que nas convocatorias pasadas máis recentes, tamén se conte con algunha figura relevante da tauromaquia.

Tras coñecerse que toureiros, que ganderías e en que datas celebrarase a próxima feira taurina da Peregrina, inaugurarase unha exposición retrospectiva dos carteis que neste último século e cuarto seguen mantendo á capital das Rías Baixas entre as citas taurinas da tempada.

A mostra prevista tamén incluirá fotografías e outros documentos de interese que forman parte da historia do coso pontevedrés, así como doutras prazas que abriron as súas portas na comunidade galega.

Pola tarde, ese mesmo sábado 28, o coso de San Roque acollerá unha becerrada para socios da Coordinadora de Peñas Taurinas de Pontevedra e afeccionados, con intervinientes aínda por concretar.

"Con motivo da inauguración da nova praza, construída con todos os adiantos modernos e atendendo ás necesidades que reclaman esta clase de edificios, a empresa que a tomou ao seu cargo, sen reparar en gastos de ningún xénero, organizou dúas magníficas corridas de touros que se verificarán os días 12 e 13 de agosto de 1900".

Así rezaba textualmente o cartel anunciador do evento taurino co que a cidade de Pontevedra manitña os festexos taurinos que se estiveron celebrando na capital desde 1892 no coso primixenio.

Naquela ocasión non houbo terna xa que foron dous os matadores: Emilio Torres 'Bombita' e Ricardo Torres 'Bombita chico'; as reses que saíron de chiqueros corresponderon ao ferro sevillano de Viúva de Saltillo.

Este 2025 non se repetirán eses días concretos por caer en días laborables, polo que se adiantarían ao 9 e 10 de agosto que corresponden coa fin de semana de celebración da Virxe Peregrina.