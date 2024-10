Lorenzo Macías leva anos defendendo a orixe hebrea de Colón e anima a seguir investigando

Os historiadores e a comunidade científica están á espera da prometida rolda de prensa do forense José Antonio Lorente na que se presentarán todos os estudos científicos ao redor da suposta procedencia de Cristóbal Colón.

Por agora só hai ese documental de Televisión Española que conclúe que o famoso navegante era xudeu sefardita.

Esta tese non sorprendeu ao pontevedrés Pedro de Lorenzo e Macías, que xa no ano 2018 publicou o libro 'O hebreo que descubriu América'.

"Nós xa o tiñamos moi seguro, xa o sabiamos cando empezamos", comenta De Lorenzo, como cabeza visible dun equipo dedicado a indagar sobre este asunto.

No seu libro sostén que Colón era un hebreo que seguía a tradición de Judá e de Benjamín, que na súa biblioteca se puido comprobar que leu ao profeta hebreo Isaías, que falaba do "círculo da Terra" asegurando a redondez do planeta xa no século V antes de Cristo.

Igualmente sinalaba que o mapa utilizado na súa viaxe a América entregárallo Abraham Zacuto, un astrónomo e matemático xudeu.

O documental emitido en La1 este sábado 'Colón ADN. A súa verdadeira orixe', relata dúas décadas de investigación do caso liderado por Lorente, catedrático de Medicina Legal da Universidade de Granada, que sitúa o nacemento do navegante no arco mediterráneo ou nas Baleares, territorios que pertencían á Coroa de Aragón.

"Nós xa refugaramos que nacese en Pontevedra e en Galicia", lembra Pedro de Lorenzo que agora explora unha vía relacionada co Príncipe de Viana, o medio irmán de Fernando o Católico.

"Para min a análise de Doutor Lorente carece de moitas cousas", afirma o pontevedrés. "Non é nada definitivo nin tampouco é para desanimar a todos os que escribiron sobre Colón, senón que o que temos que facer todos é reformularnos e ver en que nos equivocamos", recalcou.

Con todo De Lorenzo e Macías é contundente ao rexeitar outras conxecturas, "a tese de que Pedro de Madruga é Colón é un absurdo e deben de rectificar e quitala do catálogo, porque somos o faime rir de todo o mundo. É ridícula", sentenza.

En calquera caso, insiste en que "non hai que desmoralizarse nin tampouco hai que pelexarse uns contra outros". Ao contrario, considera que habería que "promocionar" estes estudos dando "facilidades" ás persoas que queiran investigar sobre estes temas porque se trata dunha procura "moi complexa e moi dura".

"Eu anímoos a todos, sobre todo a Guillermo García de la Riega, que ten un mérito enorme, porque creo que foi en 2008 cando empezou coa aventura para demostrar que os documentos do seu bisavó eran certos", manifestou. Alenta tamén a outro pontevedrés, o historiador David Vázquez Barbazán, toda unha autoridade neste tema.

Fronte ao labor destes analistas, Pedro de Lorenzo critica a aqueloutros que unicamente recorren ao "curta e pega" e que plaxian sen reparo o traballo dos demais.

Todos estes postulados foron explicados con detalle ao longo dos últimos anos por Pedro de Lorenzo nas súas colaboracións en Pontevedra Viva.