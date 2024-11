Este luns abren a inscrición para as visitas guiadas á renovada Casa Consistorial

A partir deste luns 11, ás 12.00 horas, estará operativa a plataforma de solicitude na páxina web municipal pontevedra.galpara inscribirse nas visitas guiadas á recentemente renovada Casa Consistorial.

Estas visitas, organizadas pola Alcaldía con motivo da inauguración oficial da rehabilitación do Concello, permitirán ao público coñecer de forma gratuíta a reforma e a historia do edificio.

As visitas guiadas comezarán o martes, 19 de novembro, e prolongaranse ata o luns, 25 de novembro, incluíndo sábado e domingo.

Realizaranse pola tarde, en horarios de 17:00, 18:00 e 19:00 horas, en grupos de entre 15 e 20 persoas.

A inscrición previa na páxina web municipal é obrigatoria para participar.

Durante as visitas, os guías mostrarán as instalacións renovadas, incluíndo o soto, a planta baixa, onde regresarán os servizos técnicos municipais, e a primeira planta, que alberga a área institucional do Concello.

Todos os participantes recibirán un cadríptico con información sobre a obra e a historia do edificio para seguir a visita.

A apertura oficial da Casa Consistorial celebrarase o vindeiro 15 de novembro ás 18.00 horas cun acto institucional ao que están convidados todos os membros das Corporacións municipais desde 1979, aproximadamente 160 persoas.

O acto estará presidido polos tres alcaldes das últimas décadas que permanecen vivos: Miguel Anxo Fernández Lores, Juan Luís Pedrosa Fernández e José Rivas Fontán. Dirixirán unhas palabras aos asistentes neste evento.

Aínda pendente de finalizar o protocolo do acto, está previsto que os convidados coñezan a reforma da Casa Consistorial e posteriormente participen dun ágape que se servirá na planta baixa do edificio.

Ademais, o luns 18 de xaneiro, a Casa Consistorial estará preparada para acoller o primeiro pleno ordinario da actual Corporación municipal, abandonando definitivamente o Teatro Principal, onde se trasladaron hai uns 25 anos.