Máis de 350 persoas participan no 31 Xantar da Terceira Idade de Portas

O Concello de Portas celebrou con éxito a 31 edición do Xantar da Terceira Idade, que reuniu a máis de 350 persoas no pavillón municipal de deportes da Rapeira.

O evento, que tivo lugar este sábado 12, contou coa presenza de autoridades locais e autonómicas.

O alcalde Ricardo Martínez, xunto coa deputada provincial Isabel Couselo e o xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, agradeceron aos maiores a súa asistencia e destacaron o seu papel como exemplo vital para as novas xeracións.

A xornada comezou cunha actuación da Banda de Música de Lantaño, seguida dunha misa de campaña.

Os asistentes deron boa conta dun xantar no pavillón, especialmente decorado para a ocasión polas concelleiras Chus Fontán e Ana Peña.

O rexedor salientou que os participantes son "un exemplo vital da cultura do esforzo e do sacrificio", e agradeceu a colaboración de Protección Civil de Portas no evento.

Como novidade, este ano os asistentes aboaron 10 euros por prato.

Ademais, o Concello entregou a cada participante un libro sobre Doña Concha, primeira alcaldesa de Portas e de Galicia, e unha bolsa de tela en apoio ao comercio local.

A xornada rematou cunha queimada, animación musical e o sorteo de cestas con produtos galegos entre os asistentes.