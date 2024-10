A maldición da Mansión Carson apodérase do IES Sánchez Cantón

Durante os días 29 e 30 de outubro, o IES Sánchez Cantón de Pontevedra transformouse nun auténtico labirinto de medos, sustos e berros coa celebración do seu xa tradicional Túnel do Terror.

Organizado polos 40 alumnos de segundo curso do Ciclo Superior en Ensino e Animación Sociodeportiva (TSEAS), esta actividade forma parte do módulo "Tempo de Lecer".

Ao longo de dúas xornadas de mañá, máis de 600 alumnos do centro de 1º, 2º,3º e 4º da ESO tiveron a oportunidade de enfrontarse a un percorrido terrorífico de aproximadamente sete minutos.

Grupos de seis aventuráronse no mundo inquietante da Mansión Carson, decorado con motivos horribles e personaxes arrepiantes.

Diego, un dos alumnos participantes na organización, explica que "este ano o tema elixido é unha mansión encantada que pertence a un personaxe ficticio chamado Carson. Os alumnos atravesan diferentes salas, como un comedor, un corredor de armas e un cemiterio, onde en cada espazo se ofrece unha actuación distinta", detallou.

Estudantes organizadores do Túnel do Terror, acompañados do profesor Josevi CimadevilaMónica Patxot

Josevi Cimadevila, profesor responsable da materia "Tempo de Lecer" e impulsor por sétimo ano consecutivo do Túnel do Terror, destaca a importancia desta tarefa escolar como parte do proceso formativo dos estudantes.

"Esta actividade permítelles preparar un evento real, tendo en conta aspectos como a temática, os materiais e a organización. Ensinámoslles a traballar en equipo e a coordinarse, algo que será esencial no seu futuro profesional", afirmou.

"Túnel do Terror" no IES Sánchez CantónMónica Patxot

O Túnel do Terror percorreu distintas estancias da Mansión Carson, desde o seu cemiterio tenebroso ata as súas mazmorras inquietantes, cada unha deseñada para maximizar o medo dos participantes.

En cada punto do percorrido, un personaxe horrible apelaba aos estudantes que, entre berros e risas nerviosas corrían despavoridos.

"Túnel do Terror" no IES Sánchez CantónMónica Patxot

"As luces, a música e a actuación dos alumnos crean un ambiente único", especificou Cimadevila, quen tamén recalcou a atención ao detalle en cada sala e o reto loxístico que representa mobilizar a preto de 650 alumnos en só dous días.

O Túnel do Terror do IES Sánchez Cantón non só proporcionou un espazo de diversión e sustos, senón que foi unha oportunidade valiosa para que os estudantes aprendan e apliquen habilidades que serán útiles no seu futuro profesional.