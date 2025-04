A marcha do milleiro de peregrinos solidarios: "Gustaríame que todo o mundo se concienciase máis coa palabra dar"

Máis dun milleiro de peregrinos llenaron o Camiño de Santiago entre Pontevedra e a capital de Galicia a partir do oito da tarde deste sábado.

Eran os 1.053 participantes na edición 2025 da Pontevedrada, a marcha solidaria nocturna polo Camiño de Santiago coa que a asociación Asampo busca concienciar da importancia da doazón de sangue, órganos e tecidos.

No seu 13 edición, a mensaxe é o mesmo de sempre, Regalar Vida, e, nesta ocasión, púxolle cara Montse Lojo, integrante do equipo Libélulas CBS de sobreviventes de cancro de mama, que pediu aos presentes: "Animade a todo o mundo a dar. Anímate a doar".

Desde as escaleiras do Pazo Provincial, arengó a todos os participantes e deu unha mensaxe co que buscou profundar nesa mensaxe de sensibilización. "A todo o mundo lle gusta recibir, pero, á hora de dar, xa cambia a cousa, por iso gustaríame que todo o mundo se concienciase un pouco máis coa plalabra dar".

Saída dá Pontevedrada 2025

Tomou a palabra tamén Ignacio Cenoz, responsable da Oficina de Coordinación de Transplantes da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés, que lembrou que España é líder en transplantes de órganos "grazas á vosa solidariedade".

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, deu a saída insistindo tamén en que España é "o primeiro Estado do mundo" en transplantes, pero pedindo non baixar a garda, pois "hai que chegar a todo o mundo para que se faga doante".

Tras eloxiar o traballo de Asampo, insistiu en que o importante é participar e visibilizar a necesidade da doazón. Logo, non é necesario alcanzar a Catedral de Santiago, "vale chegar a Caldas ou a Padrón".

Até o Paseo de Montero Ríos achegáronse, ademais dos participantes, representantes políticos de PP, PSOE e BNG e o líder socialista, Iván Puentes, mesmo se animou a camiñar rumbo a Santiago.

Como cada ano, o acto previo á saída resultou emotivo e emocionante. "Estamos á cabeza, pero estes actos ten que seguir habéndoos", destacou o presidente de Asampo, Fran Pérez, que lembrou que este ano, en Murcia, un paciente morreu esperando un transplante de corazón.

"Quédanos moito camiño por percorrer" lembrou Fran Pérez e tamén, desde o micrófono, Sara López Feijóo, unha participante que se estrea este ano na Pontevedrada "porque non puiden nas anteriores" e que quixo participar a pesar de estar lesionada.

Animouse a pesar da lesión con intención de "tentar chegar até onde se poida" porque esta marcha "non é unha competición", senón unha mostra de "agarimo e vontade cos que loitaron, cos que están a loitar e cos que algún día teremos que loitar".