A Mesa de Contratación do Concello de Marín escolleu a opción mellor valorada para a xestión do Serzo de Axuda no Fogar (SAF).

Será a empresa Idades a que xestione este servizo durante os dous próximos anos, cun contrato que establece a posibilidade de prórroga por dous anos máis.

Trátase dunha prestación básica xestionada polo departamento municipal de Servizos Sociais que presta axuda a familias con persoas dependentes ao seu cargo.

Ao proceso de licitación pública presentáronse oito empresas, informa o Concello de Marín.

Escollida a opción con maior puntuación, será agora o pleno da corporación o que aprobe a adxudicación do Servizo de Axuda no Fogar, previsiblemente o vindeiro xoves 14 de novembro.

O contrato aprobado recolle unha previsión anual de 70.500 horas de servizo ao ano, das cales a gran maioría destinaranse ás persoas cun grao de dependencia xa recoñecido e unha pequena parte ao que se coñece como o SAF Básico, que se aplica en casos de urxencia nos que a dependencia aínda está sen recoñecer pero é imprescindible contar co recurso.

Na actualidade, Marín conta con 91 persoas usuarias en dependencia.

O custo do SAF é compartido entre o Concello (preto do 30%), Xunta de Galicia (50%) e as familias usuarias.