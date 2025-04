Cinco obras complican a circulación na Avenida de Ourense

O centro urbano de Marín está estes días sendo obxecto de varias obras no trazado da Avenida de Ourense, correspondentes a diferentes actuacións.

Tal e como detallan desde o Concello, "sabemos o molestas que poden resultar as obras, pero estanse tratando de coordinar todas as actuacións, que son relevantes e necesarias de levar a cabo".

Reparación do bache na Avenida de Ourense, fronte á oficina de Abanca: A empresa Fechi, que forma parte da UTE encargada da parte da calzada da humanización da Avenida de Ourense procedeu esta luns a arranxar o socavón que se produciu neste punto da estrada, resolvéndoo definitivamente despois de que se pavimentase hai unhas semanas de xeito provisional.

Renovación dos servizos no entorno na Biblioteca

Renovación dos servizos no entorno na Biblioteca e da futura rotonda: Aproveitando que se executará a nova rotonda no entorno da Biblioteca, o Concello de Marín, a través da Brigada Municipal de Augas, está a renovar os servizos neste punto, que xa estaban moi afectados polo paso do tempo e xeraban problemas con frecuencia, sendo algo que non se incluía na obra do Ministerio e que polo tanto está asumíndose con fondos propios.

Conexión da rede de saneamento co colector principal

Conexión da rede de saneamento co colector principal do Paseo da Avenida de Ourense: Ademais da propia humanización da beira dos edificios na Avenida de Ourense, estanse a realizar conexións entre a rede que vai por esa vía e o novo colector principal do Paseo. Estes traballos están realizándose por parte de Moncosa, a empresa da UTE encargada da humanización, e xa levan executados varios puntos de conexión.

Cambio da impulsión que une o colector do Río Lameira co da Avenida de Ourense

Cambio da impulsión que une o colector do Río Lameira co da Avenida de Ourense: Dentro do gran proxecto de mellora do comportamento hidráulico do Río Lameira, co que se está actuando en todo o seu colector e conexións á rede, farase agora este traballo que reconecte o novo colector do río co da Avenida de Ourense.

Renovación da liña eléctrica de Fenosa

Renovación da liña eléctrica de Fenosa na conexión entre Concepción Arenal e Jaime Janer Estase levando a cabo esta renovación, que xa se foi avanzando aproveitando as obras de humanización de Concepción Arenal. O obxectivo é renovar máis de 300 metros de liña e mellorar o subministro eléctrico, tratando de evitar os problemas que nos últimos tempos veñen sufrindo as persoas usuarias, especialmente na zona do cruce no que se verá afectado o tráfico estes días.