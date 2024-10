O Medio Maratón do domingo 20 condicionará o tráfico na contorna do río Lérez

O Concello de Pontevedra establece medidas de regulación do tráfico que se aplicarán con motivo da celebración do Medio Maratón, previsto para o vindeiro domingo 20 de outubro.

A proba deportiva afectará á circulación na cidade entre as 09:45 e as 14:00 horas aproximadamente, aínda que algúns tramos do percorrido na contorna da desembocadura do río Lérez xa permanecerán pechados a partir das 06:00 horas.

As principais medidas adoptadas son as seguintes:

Os accesos e saídas da zona oeste realizaranse pola ponte da Barca .

Habilitarase o acceso a garaxes nas zonas de Corvaceiras e Uruguai.

A saída de vehículos da zona Monumental farase por Mestre Mateo , cando as condicións da proba o permitan.

A saída da zona Centro establecerase po r Cruz Vermella, Álvaro Cunqueiro, Perfecto Feijoo e San Antoniño.

O acceso e saída aos garaxes da avenida de Bos Aires realizarase pola rúa do Mare e a rúa do Pozo.

Os accesos e saídas á zona leste da cidade, entre a estrada de Santiago e a estrada de Ourense, deberán realizarse pola ponte das Palabras.

O Concello advirte que nas rúas afectadas directamente pola proba deportiva non se permitirá a circulación, e os vehículos estacionados nelas non poderán incorporarse á circulación ata o remate da proba, agás nas rúas onde se prohiba expresamente o estacionamento.

Ademais, as rúas con circulación cara ás zonas afectadas terán prohibido o acceso de vehículos ou restrinxido o mesmo só a garaxes, segundo cada caso.

Para informar á cidadanía, o Concello levará a cabo un labor de reparto de información polas vivendas das zonas afectadas, especialmente nos arredores do tramo final do río Lérez.

Recoméndase aos veciños e visitantes que teñan en conta estas medidas e planifiquen os seus desprazamentos con antelación para evitar posibles inconvenientes durante a celebración deste importante evento deportivo na cidade.