A mellora do ámbito do colexio de Parada-Campañó estará lista o próximo verán

Oito meses. Ese é o prazo de execución das obras que a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, iniciou na PO-531, ao seu paso polas inmediacións do acceso ao colexio de Parada-Campañó.

Trátase dunha actuación deseñada para "darlle máis seguridade" a todo o ámbito deste centro educativo, segundo sostivo a conselleira, María Martínez Allegue, que visitou este martes a obra, acompañada do alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.

A previsión do goberno galego é que estes traballos, nos que se invisten algo máis de 862.000 euros, estean terminados antes do próximo verán.

Operarios da empresa COVSA están xa intervindo sobre o terreo, un tramo de medio quilómetro entre o cruzamento coa estrada PO-310 cara a O Vao, onde se construirá unha nova rotonda, e o acceso ao variante norte de Poio, a VG-4.8.

Para reforzar a mobilidade peonil nesta zona, esta actuación expón acougar todo o tráfico na zona, para o que será fundamental esa nova glorieta, que terá un diámetro exterior de 30 metros e un diámetro interior de 8, con dous carrís e dúas beiravías.

As autoridades no inicio das obras da PO-531, en CampañóXunta de Galicia

Ademais, reducirase o ancho dos carrís de circulación da propia PO-531 até o tres metros, habilitarase unha senda peonil en ambas as dúas marxes da estrada e reforzaranse todas as interseccións, especialmente a de entrada ao colexio.

O proxecto inclúe crear dúas novas zonas de aparcadoiro para servizo do centro educativo, que estarán en terreos expropiados pola administración autonómica, mellorar as tres paradas de autobús e renovar a iluminación, o saneamento e a sinalización da zona.

Martínez Allegue defendeu que, ao mesmo tempo que se amplía a rede viaria galega, é "fundamental" avanzar para que as estradas sexan "seguras, sostibles e eficientes", coidando os desprazamentos a pé "sobre todo se estamos a falar de rapaces".

O alcalde, pola súa banda, celebrou que a filosofía do proxecto sexa a de acougar o tráfico na zona, especialmente coa construción da rotonda e a redución do ancho dos carrís, porque "iso contribúe a reducir a velocidade dos coches".

Lembrou ademais que a futura glorieta no cruzamento coa PO-310 servirá como punto de inicio á variante de Alba, para a cal o Concello segue esperando o visto bo do Ministerio de Transportes á cesión do tramo da N-550 entre Pasarón e San Caetano.