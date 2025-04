Melloras acústicas e de ventilación para o pavillón de Barrantes e o campo de fútbol da Bouza

O Concello de Ribadumia anunciou o seu proxecto de mellora para o pavillón polideportivo de Barrantes e o campo de fútbol da Bouza.

As obras, que contan cun orzamento total de 155.960,46 euros, financiaranse parcialmente con fondos do II Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas da Deputación de Pontevedra (107.656,30 euros) e con fondos propios do Concello (48.304,16 euros).

Plan de actuación no pavillón de BarrantesConcello de Ribadumia

A primeira das actuacións consistirá en mellorar as condicións acústicas mediante a instalación de paneis acústicos autoadhesivos no teito e as paredes interiores.

Esta medida garantirá unha redución significativa do ruído e unha mellor calidade acústica para as actividades deportivas e culturais que se desenvolven no recinto.

Ademais, realizarán unha limpeza e revisión dos canlóns da cuberta do pavillón, unha medida esencial para previr filtracións de auga e acumulación de residuos, protexendo así a estrutura do edificio e o seu durabilidad a longo prazo.

A terceira intervención centrarase na mellora da ventilación nos vestiarios do campo de fútbol da Bouza.

Instalarán un sistema de ventilación composto por unha rejilla de impulsión de aire fresco e un ventilador helicoidal extraplano para a extracción do aire viciado.

Este sistema asegurará un fluxo de aire continuo, mellorando a calidade do aire e reducindo a acumulación de humidade no catro vestiarios.

Con estas actuacións, o Concello de Ribadumia busca mellorar as condicións acústicas, de ventilación e de mantemento das súas infraestruturas deportivas, optimizando a experiencia dos usuarios e garantindo a súa conservación a longo prazo.

Este proxecto está enmarcado dentro da aposta municipal pola modernización e adecuación das instalacións públicas, asegurando que sigan sendo espazos de referencia para a práctica deportiva e o lecer no municipio.