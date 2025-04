Os mellores plans para gozar a Semana Santa en Pontevedra

A Semana Santa é unha época especial na que Pontevedra se converte nun punto de encontro para turistas e locais que buscan gozar da cultura, a gastronomía e o ambiente festivo.

Cun variado abano de actividades e propostas, os negocios da cidade prepáranse para recibir a quen decida pasar estes días na Boa Vila.

Dende a artesanía de AmoGalicia ata os doces de Confitería Capri, pasando pola gastronomía de Granxa do Costado e as delicatessen de Mímate Gourmet Lounge, propostas todas elas para que a experiencia nestas datas festivas se converta en inesquecible.

AMOGALICIA: ESCAPARATE DA CREACIÓN GALEGA

Se estás en Pontevedra durante a Semana Santa, non podes perder a oportunidade de visitar AmoGalicia, un espazo que vai máis aló dunha tenda: é un auténtico escaparate do talento galego.

Dende a súa apertura en 2019 no centro histórico (actualmente en Rúa da Alhóndiga, 4, e na súa web www.amogalicia.com), traballa para achegar a visitantes e pontevedreses a autenticidade de Galicia a través de máis de 90 marcas galegas, dende a artesanía tradicional ata creadores contemporáneos, que representan o mellor da produción artesá, a ilustración e o deseño.

Entre outros, calzado tradicional reinterpretado por Eferro ou xoiaría sostible que utiliza materiais reciclados, cada produto conta unha historia e reflicte a identidade de Galicia. Ademais, a tenda inclúe pezas de cestería tradicional e produtos innovadores como cadernos plantables, que promoven un consumo responsable e consciente, en liña cos valores de respecto ao medio ambiente e apoio aos creadores locais.

Entre as súas propostas máis destacadas atópase a serie fotográfica Retazos de Galicia, da artista Guillermina Sogo, que gañou recoñecemento internacional, con mencións, entre outros, en National Geographic, pola súa capacidade de capturar a beleza e a esencia de Galicia. Esta obra converteuse nun símbolo da tenda e é un atractivo adicional para os visitantes que buscan levar un recordo único.

A satisfacción do cliente é palpable na excelente reputación de AmoGalicia en Google, con 155 reseñas de 5 estrelas, que testemuñan a calidade dos seus produtos e a experiencia de compra. Esta Semana Santa, abrirá en horario de mañá e tarde de 10:30 a 14:00 e de 17:00 a 20:30 de luns a xoves (festivo incluído) e o sábado 19 de abril. Unha parada imprescindible se queres levar a casa un anaquiño auténtico de Galicia.

CONFITERÍA CAPRI: CREATIVIDADE E SABOR ARTESÁN

A Confitería Capri, situada en Rúa García Camba, 9, é unha cita obrigada en Pontevedra cando se trata de adozar a Semana Santa. Durante esta época, o seu escaparate énchese de coloridos chocolates, dende os clásicos ovos de Pascua e as casiñas ata figuras de moda, como o castelo de Frozen, carrozas de princesa ou balóns de fútbol; ademais dos personaxes favoritos dos máis pequenos como Stitch.

Entre as súas especialidades, destaca a rosca, que se pode personalizar con froitas e recheos de crema ou nata, así como unha versión creada por Confitería Capri de follado rechea de améndoa e cuberta de escarche de xema.

As torradas tamén gañaron popularidade nos últimos anos, converténdose nun produto moi apreciado entre quen busca gozar dun sabor de sempre durante estas festividades.

Á parte das súas delicias típicas de Semana Santa, Confitería Capri continúa ofrecendo as súas famosas tortas e sobremesas. Na tenda comproban que, nestas datas, moitos pontevedreses que retornan á cidade conservan a tradición de facer parada na pastelería para adquirir algunha das súas variadas sobremesas.

Durante a Semana Santa, a confeitería amplía o seu horario. Todos os días, incluídos os festivos, abrirá de 9:00 a 14:30. Tamén abrirá pola tarde de luns a mércores e o sábado entre as 17:00 e as 20:00 horas, o que permite os visitantes e locais gozar dos seus produtos nun horario máis flexible.

GRANXA DO COSTADO: TRADICIÓN Á BRASA E QUILÓMETRO CERO

Nun casal de pedra, con zonas verdes, terraza e facilidade de aparcadoiro, Granxa do Costado (Rúa do Costado, 19) preséntase como unha opción insuperable para gozar da riqueza gastronómica galega. Este restaurante especialízase en ofrecer produtos locais e de quilómetro cero, preparados do xeito máis tradicional posible e cociñados á brasa.

No seu menú destácanse especialidades como mexillóns, berberechos e polbo, todos eles á calor das brasas, como tamén o linguado, o rodaballo ou o coruxo, garantindo unha experiencia auténtica e de calidade. Os mellores produtos das Rías Baixas, tanto da costa como do interior, onde tamén destacan as carnes, preparadas no momento, para conservar toda a súa frescura e sabor.

Unha carta exquisita regada por unha selección de viños que forman unha das adegas máis completas e sofisticadas de toda Galicia.

O ambiente do restaurante é igualmente atractivo. Granxa do Costado conta cunha ampla terraza privada que ofrece un espazo cómodo e tranquilo para gozar da comida ao aire libre, ademais dun interior acolledor que foi adaptado dunha antiga casa de labranza. Distribuído en cinco pequenas salas, o restaurante pode albergar ata 75 comensais, brindando un ambiente íntimo e agradable para gozar dunha comida en boa compaña.

Durante esta semana Santa, o restaurante manterá o seu horario habitual, ofrecendo servizo de comidas de 13:30 a 15:30 de martes a domingo. Ademais, abrirá tamén polas noites de mércores a sábado, de 20:00 a 23:00 horas. Para aqueles que prefiran "tomar algo" ao longo do día, Granxa do Costado ofrece un horario ininterrompido dende as 12:00 do mediodía, o que o converte no lugar ideal para relaxarse antes ou despois dunha xornada de turismo propio destas datas festivas.

MÍMATE GOURMET LOUNGE: A PERFECTA UNIÓN DELICATESSEN & VINOTECA

Dende o seu encantador local en Rúa Real, 13, Mímate Gourmet Lounge prepárase para ofrecer unha experiencia única durante a Semana Santa. Os visitantes poderán adquirir unha ampla gama de produtos específicos para a tempada, destacando especialmente os chocolates artesanais, como coellos, casiñas de chocolate, monas de chocolate e bombóns; ademais dunha coidada recomendación de licores e viños, que adoitan ser moi demandados durante estas datas.

A tenda presenta unha detallada selección de produtos gourmet que inclúen chocolates belgas e galletas artesás da Rioxa, ideais para regalar ou gozar en calquera ocasión. Entre os seus destacados, atópanse as exquisitas tortas de Santiago, elaboradas por un provedor local, e unha variada oferta de queixos artesanais galegos e manchegos que prometen deleitar a todos os padais.

O local non só se limita á venda de produtos, senón que tamén conta cunha vinoteca. Un espazo dedicado á degustación onde os clientes poden saborear tapas frías elaboradas cos produtos da tenda e gozar dunha variedade de cervexas e viños.

A música en vivo é outro dos grandes atractivos de Mímate Gourmet Lounge. Durante as fins de semana, o establecemento acolle unha Sesión Vermut con actuacións en directo, creando un ambiente relaxado e festivo. Este sábado 12 de abril, dende as 13:00 horas, escoitaranse os ritmos de Sax on the Beach e Irene Aschero, mentres que o 19 de abril será a quenda de Ariel 'El Boludo Solitario'. Ademais, os xoves son reservados para sesións de micro aberto, e os dous últimos mércores de abril celebrarase unha "jam de jazz".

Cun horario especial para a Semana Santa, Mímate Gourmet Lounge abrirá as súas portas dende as 8:45 ata as 14:30 horas e de 18:00 a 21:30 horas, permitindo os visitantes gozar dun delicioso almorzo, un aperitivo ou plan de tardeo nun ambiente amigable. Este recuncho de Pontevedra, que abriu as súas portas con nova xerencia en outubro de 2024, é froito do esforzo de tres socios que decidiron combinar a súa experiencia no sector turístico cunha oferta delicatessen que achegase frescura e orixinalidade a este "local con encanto", a un paso da Praza do Teucro e mirando cara á fonte dos Tornos.