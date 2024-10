Menos do 50% dos alumnos considera os centros educativos "espazos seguros" para a comunidade LGTBIQA+

O Teatro Principal de Pontevedra reuniu este sábado a máis de 120 docentes e formadores de toda Galicianunha xornada organizada polo programa municipal Pinto e Maragota e que pretendía profundar sobre a diversidade sexual e de xénero nas aulas.

No marco da xornada, deuse a coñecer un avance do resultado da enquisa sobre diversidade sexual e de xénero realizada entre o alumnado e profesorado de ESO, Bacharelato e FP Pontevedra.

Dese estudo destaca o feito de que menos da metade dos alumnos considera os centros educativos "espazos seguros" para a comunidade LGTBIQA+. Só o 48,33% considera o contrario.

Nolo son para o 15,79% e responden cun "non o sei" o 35,88% dos enquisados, un dato que "fala de descoñecemento dá diversidade e sobre todo de falta de empatía", afirma a concelleira de Igualdade, Anabel Gulías.

Na enquisa, anónima e voluntaria, participaron un total de 961 estudantes e profesores dos centros públicos do municipio, actualizando o estudo realizado no ano 2019.

Os datos "non dan para unha análise demoscópica exhaustiva, mais si para unha reflexión", reflexiona Gulías profundando na necesidade de buscar novas estratexias xa que os talleres ou charlas "son efectivas pero non logran ou desexado que é cada vez máis persoas poidan sentir seguras".

Preocupan tamén as agresións e o acoso, xa que máis do 20% das persoas participantes asegura presenciar agresións verbais ou físicas a compañeiros LGTBIQA+, e o 23,15% do estudiantado do colectivo declara habelas sufrido. Fronte a esta realidade tan só o 36 % dos estudantes e o 50% das docentes vítimas de agresión informaron dos feitos.

Son as primeiras pinceladas do informe que se elaborará nas próximas semanas analizando con maior detalle os datos da enquisa.