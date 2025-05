Migrantes en Sanxenxo aprenden seguridade viaria para desprazarse en bici

A bicicleta converteuse nun vehículo esencial para a integración laboral dun grupo de migrantes aloxados en Sanxenxo.

Para garantir a súa seguridade nos desprazamentos diarios, a Policía Local organizou unha xornada formativa sobre circulación viaria dirixida a 20 persoas que utilizan este medio de transporte.

"É moi importante que coñezan as normas para que circulen con seguridade nos seus desprazamentos. Para eles é todo novo: os sinais, a circulación pola dereita, os cascos, os chalecos reflectores, o calzado pechado…", explicou Abelardo Martínez, axente coñecido como "Poli Paco", quen impartiu a formación na Casa de Cultura de Dorrón.

A xornada combinou unha sesión teórica no interior do centro cultural con prácticas nun circuíto habilitado na chaira exterior, onde os participantes puideron aplicar os coñecementos adquiridos.

Catorce dos asistentes utilizan diariamente a bicicleta para desprazarse desde o hotel Baixamar en Areas, onde se atopan aloxados, ata o IES de Vilalonga.

No centro educativo realizan o curso "Operacións auxiliares de mantemento en electromecánica de vehículos", unha formación subvencionada pola Xunta de Galicia destinada a mellorar a cualificación profesional de persoas desempregadas.

Migrantes practicando seguridade viaria en Sanxenxo

As bicicletas que utilizan foron cedidas temporalmente polos municipios de Sanxenxo e Vilagarcía, mentres que o centro educativo proporcionou os chalecos e cascos de seguridade. Como detalle de solidariedade, os propios estudantes do instituto encargáronse de instalar a iluminación nas bicicletas para mellorar a súa visibilidade.

O curso de electromecánica, que se imparte de luns a sábado en horario de 16 a 22 horas, inclúe tamén 10 días de prácticas en talleres da zona, ofrecendo así unha oportunidade de inserción laboral.

Rafael Domínguez, coordinador do programa formativo, destaca as ganas dos participantes malia as dificultades: "A barreira máis importante é o idioma, case todos falan bambara, pero como hai tres que falan ben español pois fan de tradutores. Veñen con moitas ganas de aprender", apunta.