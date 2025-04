O modelo urbano dá o salto a América Latina, cun recoñecemento en Costa Rica

O modelo urbano de Pontevedra suma un novo país á súa lista de recoñecementos. Nesta ocasión, recibirá un premio en Costa Rica.

Trátase do galardón 'Eusebio Leal Spengler La ciudad es la gente', que recollerán nos vindeiros días o concelleiro de Mobilidade, César Mosquera, e a tenente de alcalde, Eva Vilaverde.

Trátase do primeiro galardón deste tipo que chega desde América Latina, sumándose á listaxe dos distintos premios internacionais que Pontevedra e o seu modelo urbano foi recollendo durante os últimos anos, con convites chegados desde Asia, Europa ou os Estados Unidos.

Mosquera compareceu este venres para dar conta da viaxe institucional a Costa Rica para participar no IV Congreso Internacional de Paisaje Urbano Memorial Ferran Ferrer Viana que se celebra na cidade de San José.

Os dous concelleiros chegarán a Costa Rica o sábado e, a partir desa xornada, terán unha axenda "bastante intensa".

O luns teñen prevista unha recepción na embaixada española de Costa Rica e logo as autoridades locais e os organizadores do congreso daranlles a benvida.

O congreso comezará o martes e durará toda a semana. A primeira cita importante de Pontevedra será o mércores ás 07.15 horas. Mosquera e Vilaverde entrarán en directo no principal programa de radio do país, para xusto despois participar como poñentes na sesión central do congreso.

O premio van recollelo o xoves. Mosquera destacou que o seu nome, 'Eusebio Leal Spengler La ciudad es la gente' resulta "moi acaído para a nosa vila e a súa veciñanza". Eva Vilaverde será a encargada de recollelo.

Mosquera será el o encargado de realizar o relatorio da sesión central, na que tamén participarán representantes doutras cidades do mundo, como Sao Paulo ou Río de Janeiro.