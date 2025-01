O movemento de mercadorías no Porto de Marín alcanzou en 2024 o seu máximo histórico

O Porto de Marín bateu todas as súas marcas no movemento de mercadorías durante 2024, superando a súa máxima cifra anual rexistrada até o momento e situando o resultado final do ano por encima das 2.600.000 toneladas de mercadoría, segundo os datos provisionais cos que conta a Autoridade Portuaria.

"Trátase sen dúbida dun ano histórico no movemento de mercadorías, tanto de importación como de exportación", sinalou o presidente da Autoridade Portuaria Jose Benito Suárez Costa, quen apuntou que "desde principios de ano estabamos a ver unha tendencia moi positiva pero sempre hai que esperar a ter pechado o exercicio completo para poder confirmar o crecemento, xa que os datos dun mes poden facer variar moito o resultado final".

Neste caso, decembro de 2024 superou as 300.000 toneladas de descarga, asentando así o resultado final dun exercicio excepcional en materia de tráficos.

A porcentaxe de crecemento en toneladas sitúase nun 24% con respecto ao ano anterior.

"Realmente temos que dicir que foi un ano moi bo para o Porto de Marín en termos de crecemento, sobre todo si comparámolo coa media estatal. É un dato para estar moi satisfeitos", resaltou o presidente da Autoridade Portuaria.

A subida de tráficos dáse nos dous grandes grupos de mercadoría, por unha banda nos graneis sólidos e doutra banda, na mercadoría xeral, tanto en colector como a non contenerizada.

Neste último capítulo destaca o crecemento experimentado pola pasta de papel, os produtos siderometalúrgicos ou a froita. "A recuperación do tráfico de froita con Sudamérica foi sen dúbida unha das noticias do ano para o porto", destacou Suárez Costa.

Ligado ao crecemento de tráficos, tamén experimentou un aumento o número de buques mercantes que atracaron no porto durante 2024 así como o seu GT ou capacidade total.

Buque atracado non Porto de Marín

O presidente da Autoridade Portuaria tamén fixo un balance moi positivo doutras actividades rexistradas no porto durante 2024 como foi a escala dun cruceiro de pasaxeiros este verán "ou a construción e botadura de grandes buques pesqueiros de vangarda", así como a execución de importantes obras con financiamento europeo procedente de Fondos FEMPA, Fondos MRR ou Fondos FEDER.

"Foi un ano moi intenso de traballo, tanto pola nosa banda como polas empresas que forman a comunidade portuaria e ver os resultados obtidos dános forzas para abordar 2025 co mesmo ánimo aínda que sabemos que manter este volume de mercadorías será un reto moi difícil", explicou o presidente da Autoridade Portuaria.