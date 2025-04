O narcopiso de Castelao vendía as pipas de fumar xa impregnadas en crack para consumo inmediato

O narcopiso desarticulado polas policías Nacional e Local de Pontevedra na redada realizada a semana pasada tiña unha particularidade: todo estaba listo para o consumo inmediato de droga.

A Policía Nacional e a Policía Local fixeron balance este martes do operativo, bautizado como operación 'Pluma'.

Neste balance explicaron que os investigadores puideron acreditar unha forma de venda de sustancia estupefaciente nada habitual: o responsable do narcopiso vendía directamente as pipas de fumar impregnadas en crack para o consumo inmediato.

Este responsable foi detido por un delito de tráfico de drogas, pola venda polo miúdo de cocaína.

A investigación remóntase ao pasado mes de decembro. Grazas á colaboración cidadá, tiveron coñecemento de que un individuo estaba a ocupar unha vivenda no centro da cidade e usábaa como narcopiso.

O piso era lugar de consumo e punto de distribución. A el acudían comparadores a adquirir sustancias estupefacientes e o responsable tamén se desprazaba a diversos puntos próximos para vender na vía pública.

A redada realizouse o pasado mércores 26 de marzo, o investigado foi detido e efectuaron un rexistro domiciliario.

O detido almacenaba na súa vivenda varios obxectos destinados ao consumo directo no narcopiso, dose de cocaína e crack, pipas para fumar e outros útiles para o consumo e distribución.

A Policía Nacional considera significativo o achado dos materiais para a elaboración do crack.

Interviñeron varias doses de cocaína, crack e marihuana, diñeiro fraccionado e 4 básculas de precisión.

Tamén foron localizados 12 teléfonos móbiles, algún deles roubado, xa que algúns dos consumidores adoitan pagar as sustancias con produtos roubados.

Os investigadores dan por desmantelado un importante punto de distribución e consumo de sustancias estupefacientes no centro da cidade.

Foi unha actuación do Grupo de Prevención da Delincuencia, os coñecidos como 'Linces', baixo a coordinación do Grupo 1 da Unidade de Droga e Crime Organizado (UDYCO) da Policía Nacional e contou coa colaboración co Grupo SAI da Policía Local.