Obxectivo: narrar a historia do mar en clave de xénero

Salvagardar a memoria do traballo e narrar a historia do mar en clave de xénero, ese é o obxectivo de "Sereas", unha plataforma para a difusión e visibilidade do papel da muller no sector mar-industria.

Fundamar e Funpromar crearon este proxecto co que buscan divulgar e destacar a súa contribución no sector extractivo e transformador dos produtos do mar como unha parte substancial do noso patrimonio inmaterial, imprescindible para comprender a configuración das comunidades costeiras.

Este protagonismo é fundamental en sectores como a conserva, a transformación de peixe, a acuicultura, ou nas actividades auxiliares da pesca e do marisqueo, onde o papel das mulleres se converte nun factor esencial, conseguindo en Galicia unha entidade propia que non existe noutros países de Europa.

A Deputación achega 10.000 euros ao proxecto Estadía Sereas 2024, que pretende identificar os impactos do cambio global valorizando os roles femininos no sector mariño na Ría de Pontevedra.

Como parte deste proxecto crearase un comité científico-técnico, que elaborará un plan de traballo no marco de Sereas.

Posteriormente, procederase á análise e recompilación documental, que sentará as bases dos contidos dos produtos finais do proxecto.

Para iso desenvolveranse visitas a arquivos provinciais, ademais de entrevistas e procuras en internet e noutros medios.

O resultado final publicarase no portal Sereas e, ademais, elaborarase un audiovisual.