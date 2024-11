A nova taxa do lixo de Soutomaior, 40 euros máis alta e con bonificacións

O Concello de Soutomaior deu a coñecer este xoves que a partir de xaneiro de 2025 a taxa do lixo subirá no municipio e a veciñanza terá que pagar unha media de 40 euros máis.

Desde o Goberno local sitúan este incremento do recibo como consecuencia da subida do prezo dos servizos da empresa pública de tratamento de residuos Sogama, á que están adheridos a maior parte dos municipios galegos.

O alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, denuncia que co "taxazo de Sogama imposto pola Xunta" , a veciñanza de Soutomaior "paga as consecuencias" de que o PP optase no seu día por un modelo de tratamento de residuos "altamente contaminante e contrario as directrices que marca Europa".

A normativa europea, que ten a súa transposición na Lei de residuos do Estado español, establece que a queima de residuos que practica Sogama non pode considerarse un tratamento sostible e polo tanto terá que pagarse sen ningún tipo de subvención ambiental. Isto provoca que o prezo do tratamento do lixo pase dos 78 a 108 euros por temporada o vindeiro ano.

Lourenzo sinalou que a normativa europea que obriga a repercutir nos usuarios o custo do tratamento do lixo entra en vigor en abril de 2025 e en Soutomaior isto coincide coa nova concesión do contrato do servizo de recollida do lixo que ata o de agora realizaba a empresa Urbaser.

O actual contrato con Urbaser levaba vixente dende hai 20 anos, o prazo rematou e agora hai que sacar unha nova licitación.

O Concello vai cumprir a lei que obriga a que a veciñanza paga, pero na parte do servizo de recollida, o Concello realizará bonificacións e non vai repercutir na veciñanza o incremento que supón a nova concesión.

O Goberno local tamén habilitará bonificacións ás familias que o precisen e a aquelas persoas que reciclen. Para iso, avanza no proceso de contratación dun técnico medioambiental e está cunha campaña na que repartirá centos de composteiros entre a veciñanza.