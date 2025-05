A nova zona de lecer na rúa Ponte Nova poderá empezar a executarse no verán

A contorna do río Gafos estreará a partir do verán unha nova zona de lecer á altura do número 5 da rúa Ponte Nova.

O Concello de Pontevedra acaba de poñer en marcha o proxecto xa anunciado para a demolición dun lavadoiro e a creación dunha nova zona de estancia na beira esquerda do río

A actuación ten un custo de 48.352,72 euros, e o Concello acaba de recibir unha subvención autonómica de 38.687,78 euros para poder executala.

Confirmada a subvención da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia, Xaquín Moreda, concelleiro de Servizos urbanos básicos, xa deu orde de que se contrate o proxecto, que poderá comezar ao longo do verán.

O proxecto suporá a recuperación dun espazo de preto de 170 metros cadrados que na actualidade ocupa unha edificación ruinosa de 94 metros cadrados, que hai décadas era usada como lavadoiro.

Desde o Concello destacan que a edificación existente non conta con ningún valor patrimonial ou arquitectónico. Xaquín Moreda explicaba na presentación desta nova zona de estancia que o lavadoiro se atopa "nun estado bastante ruinoso, provocando unha mala imaxe na zona".