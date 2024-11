O novo aparcamento de Montecelo estará en funcionamento a finais de 2026

A Xunta de Galicia dá un paso máis para abordar a construción do aparcamento que terá o novo hospital de Montecelo. Será unha área con capacidade para 892 vehículos.

Así se recolle na memoria xustificativa da estrutura de custos que rexerá o proceso de concesión do novo estacionamento, que prevé entrar en funcionamento a finales de 2026.

O Diario Oficial de Galicia informou este luns do inicio do trámite de información pública deste proxecto, que inclúe a fórmula de revisión de prezos que se aplicará durante o contrato.

Haberá un prazo de vinte días para presentar posibles alegacións.

A súa construción custará 11,44 millóns de euros, segundo recolle esta memoria, que cifra en quince meses o tempo necesario para rematalo.

O custo anual do funcionamento do aparcadoiro, sobre a base das estimacións de gastos de sete empresas do sector, calcúlase en 611.905 euros. Haberá un prazo de explotación de 25 anos.

Ademais, fíxanse como custos revisables os gastos en persoal, seguridade, limpeza, conservación, compras e subministro eléctrico, unha vez transcorridos dous anos desde a formalización do contrato e cando se tivese executado polo menos o 20% do seu importe.

O aparcadoiro, que terá unha superficie de 27.300 metros cadrados en dúas plantas, concíbese integrado no hospital e na paisaxe, incluíndo plataformas ou ramplas para facilitar a accesibilidade, con accesos axeitados para persoas con mobilidade reducida.

Ofreceranse tarifas similares ás do Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo, coa primeira media hora gratuíta.

Para poder garantir a viabilidade da concesión coas tarifas establecidas, a Xunta asumirá un "esforzo económico adicional" coa aportación de tres millóns e medio de euros durante a fase de construción e unha partida anual de 440.000 euros.

A este aparcamento, segundo recorda o estudo de viabilidade, sumaríanse as 212 prazas do estacionamento actual, as 49 que quedarán dispoñibles nas zonas urbanizadas arredor do complexo hospitalario e as 128 que terá a nova área de urxencias.