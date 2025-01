Novo baremo para optar ás axudas deportivas en Sanxenxo, que aumentan un 40%

O Concello de Sanxenxo anunciou un incremento significativo do 40% nas subvencións destinadas a clubs deportivos para 2025, alcanzando unha dotación total de 100.000 euros.

O concelleiro de Deportes, Marcos Guisasola, presentou esta importante novidade nunha reunión con representantes dos clubs locais celebrada no salón de plenos municipal.

A nova convocatoria de axudas introduce cambios relevantes nos criterios de avaliación. Analizarase o número exacto de licenzas federativas por deportista, abandonando o sistema anterior por tramos.

Ademais, establecéronse novos baremos económicos segundo o ámbito de competición: 3.500 euros para competicións nacionais, 1.000 euros para autonómicas e 500 euros para provinciais, cun límite máximo de 12.000 euros por entidade e sen superar o 80% do orzamento do club.

Para os deportistas individuais, estableceuse como requisito mínimo ter acadado un terceiro posto en competicións galegas.

O Concello prevé publicar as bases en febreiro, tras a aprobación do orzamento municipal, co obxectivo de facer efectivos os pagamentos durante o verán.

O plan de apoio ao deporte local inclúe tamén investimentos en infraestruturas.

Tras a inauguración do novo campo de fútbol de Dorrón en 2024, o Concello destinará 678.737 euros á renovación do céspede artificial e o sistema de rega nos campos municipais de Noalla e Baltar.

O campo de Noalla recibirá ademais unha mellora en iluminación e bancadas, financiada con case 108.000 euros procedentes da Deputación.

O plan contempla tamén a modernización da iluminación con tecnoloxía LED nos campos do Revel e Baltar, así como a construción de novas instalacións sanitarias no campo de Baltar de abaixo.

Adicionalmente, o goberno local estuda establecer un convenio cos clubs Portonovo e Vilalonga para modernizar a súa iluminación, un proxecto valorado en 100.000 euros para o que se busca cofinanciamento externo.