Novo sistema "colgacadros" no Museo Manuel Torres

O Concello de Marín vén de anunciar melloras no Museo Manuel Torres, grazas a unha subvención de 10.000 euros procedente da Consellería de Cultura.

Esta axuda, destinada a centros museísticos, permitiu actualizar as salas expositivas do museo a través da renovación do sistema de "colgacadros".

O sistema anterior, que databa da inauguración do museo hai 25 anos, atopábase visiblemente deteriorado.

A súa renovación era esencial non só para mellorar a presentación estética das obras, senón tamén para garantir a súa seguridade.

O novo sistema asegurará que as pezas se exhiban de maneira óptima, mellorando a experiencia visual dos visitantes e reducindo o risco de danos ás obras de arte.

Ademais da renovación do sistema expositivo, parte da subvención destínase á reedición do caderno'Pinta con Manuel Torres'.

Este recurso pedagóxico en galego é fundamental para as visitas escolares ao museo, fomentando o interese pola creación pictórica entre os máis novos a través das obras do pintor máis destacado da vila.

Todas estas melloras supoñen un importante paso adiante na conservación e difusión do patrimonio cultural de Marín, segundo indica o goberno local.