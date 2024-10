O Dr. Diego Murillo recolle o premio "Médicos e Pacientes" que a OMC concedeu á Fundación A.M.A. pola súa contribución á mellora da asistencia sanitaria

O presidente de honra de A.M.A. e presidente da Fundación A.M.A., o Dr. Diego Murillo, recolleu o Premio "Médicos e Pacientes" que a Organización Médica Colexial (OMC) outorgou á Fundación A.M.A. por "a súa contribución á mellora da asistencia sanitaria e ao fomento da saúde e por trasladar á sociedade valores da Medicina e da profesión médica".

O Dr. Murillo recolleu o galardón de mans do Dr. José María Rodríguez nun acto celebrado onte na Real Casa de Correos de Madrid ao que asistiron a conselleira de Sanidade da Comunidade de Madrid, Fátima Matute; a conselleira de Sanidade de Illas Baleares, Manuela García, quen resultou premiada tamén pola súa traxectoria; o conselleiro de Empresa, Ocupación e Enerxía de Baleares, Alejandro Sáenz de San Pedro, e o presidente do Consello Xeral de Colexios de Médicos de España, o Dr. Tomás Cobo.

Tras agradecer o premio, que o Dr. Murillo compartiu con todos os patróns e colaboradores da Fundación "que nos acompañaron no noso camiño diario", quixo destacar "a inestimable entrega e o compromiso" de Tomás Cobo coa profesión médica e "a súa axuda a todas as actividades da nosa Fundación".

A continuación realizou un percorrido pola historia da Fundación A.M.A., dende a súa creación no ano 2010, poñendo en valor a composición do seu Padroado, formado por representantes dos distintos Consellos Xerais das profesións sanitarias, así como por prestixiosos profesionais de academias científicas e do mundo universitario.

Entre as súas actividades, o Dr. Murillo destacou as axudas á formación dos profesionais mediante a entrega de bolsas; o apoio á divulgación e a investigación a través dos Premios científicos; o apoio aos Colexios e institucións sanitarias e aos sectores sociais máis necesitados coa colaboración en proxectos e axudas a persoas que sofren enfermidades, algunha discapacidade ou que se atopan en risco de exclusión social.

E concluíu a súa intervención reafirmando o compromiso da Fundación A.M.A. cos sanitarios e os proxectos sociais. "Seguiremos traballando intensamente para axudar a todos os profesionais como tamén a aqueles colectivos con necesidades sociais que o precisen".

A presidenta de A.M.A., Ana Pastor, interveu a través dun emotivo vídeo no que agradeceu ao Dr. Murillo a súa dedicación á fronte da Fundación. Expresou o seu profundo agradecemento polo seu compromiso e dedicación durante toda a súa vida á sanidade. "Baixo o teu liderado, a Fundación A.M.A promoveu incansablemente actividades de todo tipo: científicas, culturais, formativas, sociais, impulsando valores do desenvolvemento sostible e contribuíndo ao benestar de todos". Así mesmo, recalcou sentirse profundamente honrada de continuar co legado do Dr. Murillo, traballando para que A.M.A siga cumprindo a súa misión de apoiar aos profesionais da saúde e ás súas familias.

Pola súa banda, Tomás Cobo dedicou unhas emotivas palabras ao vicepresidente da Fundación A.M.A. e conselleiro da Mutua, o Dr. Bartolomé Beltrán, premiado o pasado ano, que faleceu o pasado mes de febreiro.

Para finalizar, a conselleira de Sanidade da Comunidade de Madrid, Fátima Matute, cualificou estes galardóns como "uns dos máis xustos e obrigados que podemos celebrar".

Os prestixiosos Premios Médicos e Pacientes, que ese ano celebran a súa VI edición, recoñecen o labor de profesionais, organizacións sanitarias e asociacións de pacientes que, a través do seu traballo e a súa maneira de comunicar, influíron de maneira positiva na prevención da Saúde, a asistencia sanitaria, a axuda aos máis desfavorecidos, a concienciación e a sensibilización cidadá en temas sociosanitarios.

Xunto á Fundación A.M.A. e a conselleira de Sanidade do Goberno balear, resultaron premiados a Asociación Española contra o Cancro (AECC), o Dr. Tato Vázquez, presidente da Sociedade Española de Medicina de Urxencias e Emerxencias (SEMES); os programas DNA-Prokids e DNA Prol-Organ desenvolvidos no Laboratorio de Identificación Xenética do Departamento de Medicina Legal da Universidade de Granada, e o divulgador e científico e presidente de Redacción Médica, José María Pino.

Entre os numerosos invitados ao acto atopábanse os presidentes dos Consellos Xerais de Farmacia, Terapia Ocupacional, Psicoloxía, Colexios Veterinarios de España e numerosos presidentes de Colexios Profesionais; o presidente do Grupo Hospital Madrid, Juan Abarca; membros do Consello de Administración de A.M.A, o patrón da Fundación, Juan José Rodríguez Sendín, e os directores xerais de A.M.A., José Luis Bahillo e Raquel Murillo.