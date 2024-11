Ocio, investigación científica e coworking marcarán o futuro do Pazo de Lourizán rehabilitado

A conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, participou este sábado na entrega de premios do concurso de ideas para a rehabilitación do Pazo de Lourizán, destacando a idoneidade do proxecto gañador que dará unha segunda vida ao histórico edificio.

O equipo formado polos estudos de arquitectura cataláns Carme Pinós e Carles Enrich Studio foi o vencedor do certame.

Lorenzana subliñou a capacidade deste proxecto para revitalizar o pazo cunha oferta de servizos diversificada que inclúe ocio, restauración, investigación científica e coworking.

O acto, celebrado esta mañá na sede de Afundación en Pontevedra, contou coa presenza da conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, e do director da Axencia de Turismo de Galicia, José Manuel Merelles, entre outros.

María Jesús Lorenzana eloxiou, durante o evento, o alto nivel de calidade dos proxectos presentados e a implicación dos participantes na iniciativa.

O premio entregado ao equipo gañador foi elaborado en madeira procedente do cedro do Líbano do Pazo de Lourizán, unha árbore monumental incluída no Catálogo Galego de Árbores Senlleiras de Galicia.

O temporal de outono de 2023 danou unha póla desta árbore, que foi conservada polo persoal do Centro de Investigacións Forestais de Lourizán e utilizada para crear a peza, obra do ebanista Aitor Martínez López de Arbina.

Ademais do premio económico de 48.400 euros, o equipo gañador será responsable da redacción do proxecto básico e de execución da obra.

María Jesús Lourenzana, conselleira de Economía e IndustriaXunta de Galicia

O segundo premio, dotado con 24.200 euros, foi para o proxecto "Buxus 117", mentres que o terceiro, con 18.150 euros, foi para "Lalop 123". O certame tamén concedeu catro accésits de 12.100 euros aos finalistas restantes.

Os sete proxectos finalistas formarán parte dunha exposición aberta ao público que se inaugurará o próximo xoves 14 de novembro en Pontevedra.

A Xunta de Galicia conta cun orzamento de máis de 17 millóns de euros ata 2026 para a reforma integral do Pazo de Lourizán, coa previsión de iniciar as obras en 2025 e completalas en 2027.