Operación policial con 28 detidos en Galicia e Portugal por fabricar narcolanchas e distribuír droga

As Forzas e Corpos de Seguridade dan por desarticulada unha organización criminal grazas á operación levada a cabo por axentes da Axencia Tributaria, a Garda Civil, a Policía Nacional e a Policía Judiciaria de Braga.

No marco da operación 'Rebote-Ceira-Lobo' levaron a cabo de forma conxunta 19 entradas e rexistros nas provincias de Pontevedra e A Coruña, e en Portugal.

Foron detidas 28 persoas ás que se lles imputan os delitos de tráfico de drogas, contrabando e organización criminal.

Nesta operación interviñéronse 23 quilos de heroína, dúas plantacións de marihuana e cinco quilos de cogollos, catro embarcacións tipo EAV (narcolanchas), máis de 150.000 euros en efectivo, tres vehículos con distintivos de ocultación e diversos efectos informáticos e telefónicos.

Segundo informaron fontes oficiais, a investigación iniciouse a finais do ano 2022, cando as unidades tiveron coñecemento da existencia dunha organización criminal perfectamente estruturada, que se dedicaba á construción e posta a punto de embarcacións tipo EAV (consideradas como xénero prohibido), as cales serían empregadas para a introdución de grandes cantidades de sustancias estupefacientes en territorio nacional.

Para iso, esta organización contaría con distintas localizacións de seguridade nas que levarían a cabo a fabricación deste tipo de embarcacións. Puidéronse localizar unha nave en Sanxenxo e outra na Illa de Arousa, nas que realizarían as primeiras fases desta fabricación.

A organización tamén contaba con senllas naves industriais na zona norte de Portugal, nas que se finalizarían as actividades.

Durante a investigación púidose frustrar a botadura de dúas embarcacións tipo EAV, a primeira delas en setembro do ano 2023, cando ía ser botada ao río Miño, na freguesía de Lanhelas na localidade portuguesa de Caminha, e a segunda o pasado día 1 de febreiro de 2024, esta vez na localidade de Moguer (Huelva).

COORDINACIÓN INTERNACIONAL

Tras varios meses, os investigadores lograron identificar a todos os integrantes da organización, así como o seu 'modus operandi', obtendo indicios sólidos da súa participación na actividade delituosa investigada.

Ao tratarse dunha organización cun marcado carácter transnacional, que actuaba tanto en España, como en Portugal, por parte da maxistrada do Xulgado de 1ª Instancia e Instrución número catro de Cambados e o fiscal antidroga de Pontevedra, valorouse a necesidade de coordinar as investigacións xudiciais coas autoridades lusas.

Tras unha reunión de coordinación en Eurojust, decidiuse crear un equipo conxunto de investigación, a fin de contar coas ferramentas necesarias para desarticular por completo esta organización criminal.

Posteriormente púidose constatar como os investigados non se dedicarían unicamente á fabricación de embarcacións tipo EAV, botadura e xestión das distintas tripulacións, xa que, froito das vixilancias realizadas, puidéronse obter indicios de que realizarían de forma paralela a distribución de grandes cantidades de sustancias estupefacientes.

Unha vez solicitados todos os indicios, por parte dos investigadores solicitáronse as necesarias dilixencias de entrada e rexistro, 18 en España e unha en Portugal, que foron autorizadas polas autoridades xudiciais lusa e española.

Tras as autorizacións, desencadeouse o operativo o pasado 2 de outubro, no que participaron máis de 200 axentes dos distintos corpos, entre eles, ademais das unidades investigadoras (Unidade Combinada de Vixilancia Aduaneira de Pontevedra, o Equipo de Delincuencia Organizada e Antidroga da Comandancias de Pontevedra e o Grupo I de UDYCO da Comisaría Provincial de Pontevedra), colaboraron o GRS de Pontevedra e León, USECIC de Pontevedra e A Coruña, por parte de Garda Civil; e UIP de Vigo, GOES dA Coruña e UPR, por parte de Policía Nacional.