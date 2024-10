A Operación Centinela Gallego notificou 37 incidencias durante as súas 3.024 patrullas de vixilancia

A 'Operación Centinela Gallego 2024' de prevención de incendios forestais concluíu cun balance "moi positivo", segundo valorou o Ministerio de Defensa.

Durante o período de activación, entre o 15 de agosto e o 30 de setembro, efectuáronse 3.024 patrullas de vixilancia nas provincias de Lugo, Ourense e Pontevedra que notificaron 37 incidencias, "un descenso notable do número con respecto a anos anteriores" na liña do ocorrido en 2023 cando foron 30 os avisos, mentres que en 2022 foron 80.

A media de participación de persoal foi de 100 militares ao día, 30 patrullas, oficiais de enlace, células de seguimento e de apoio á operación.

Tendo en conta as rotacións internas do persoal das respectivas áreas de despregamento e as saídas programadas cos vehículos aéreos non tripulados, participaron na operación 272 militares pertencentes ao Exército de Terra e á Armada.

En canto ao uso dos drones, o equipo RAVEN, realizou 3.650 minutos de observación tanto diúrna como nocturna por toda a área asignada.

"Todas estas accións de colaboración tiveron un impacto positivo sobre as actividades orientadas á prevención de incendios forestais e, polo tanto, na protección da poboación en Galicia", aseguran desde Defensa.