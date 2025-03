Panadería Acuña amplía a súa plantación de Lalín, reafirmando o seu compromiso co trigo 100% galego

Panadería Acuña decidiu dar un paso adiante na súa aposta polo cultivo de trigo autóctono de Galicia, ampliando a súa plantación en Lalín ata alcanzar as 5 hectáreas para o ano 2025.

Este movemento non só reflicte o seu compromiso coa calidade e o produto de proximidade, senón tamén coa sustentabilidade e a economía local.

Con esta ampliación de terreo, que xa ocupa unha extensión equivalente a cinco campos de fútbol, Andrés e Jacobo Acuña márcanse como obxectivo chegar aos 10.000 quilos de cereal, ou mesmo superalos.

Este trigo 100% galego será utilizado para elaborar os recoñecidos "pans de quilómetro cero".

Plantación de trigo caaveiro de Panadería Acuña en Lalín

O segredo do éxito desta plantación na Comarca do Deza radica na calidade do trigo que cultivan, unha variedade autóctona galega chamada caaveiro, e o empeño da cuarta xeración da emblemática familia panadeira en volver ás orixes.

Con todo, este camiño non estivo exento de desafíos, como a climatoloxía adversa ou o acondicionamento dun terreo no que nunca se sementara trigo deste tipo.

En 2023, a plantación de Acuña, que está a cargo dos lalinenses Miguel e Laura, xerou 7.300 quilos de fariña, suficiente para máis de dous meses de produción.

A boa colleita dese primeiro ano levou aos Acuña a incrementar unha hectárea máis de terreo cultivable, logrando unha produción total de 8.400 quilos en 2024.

O proceso de moenda é outro dos aspectos que destaca na produción desta fariña 100% galega.

Plantación de trigo caaveiro de Panadería Acuña en Lalín

O trigo caaveiro móese en Melide e chega ata o obrador de Pontevedra, onde con métodos artesanais dáse vida a unhas bolas pensadas para degustar en familia, nunha experiencia para os sentidos que ben podería maridar cun bo queixo ou un viño da terra.

"Hai anos que o pan perdeu importancia na mesa e queremos aproveitar que agora está a remontar e a xente demanda cada vez máis esa calidade e ese sabor de sempre", indican Andrés e Jacobo Acuña.

Nos seus máis de 70 anos de historia, Panadería Acuña soubo combinar tradición e modernidade. Con esta ambiciosa expansión e un enfoque claro no produto artesán de calidade, non só busca satisfacer o padal dos pontevedreses, senón tamén contribuír a unha economía local máis forte e orgullosa da súa volta ás orixes.