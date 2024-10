Unha comisión promotora encabezada pola Asociación pola Defensa da Ría de Arousa presenta no Parlamento de Galicia unha Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) que busca o recoñecemento e a protección das actividades pesqueiras e marisqueiras tradicionais.

Esta iniciativa conta co apoio de 17.838 sinaturas validadas pola Xunta Electoral de Galicia.

A ILP xorde como resposta á crecente preocupación do sector do mar de baixura ante os novos desafíos do século XXI, como o cambio climático e a competencia por espazos marítimos e recursos hídricos.

Segundo os promotores, a situación actual é "moi preocupante" para o conxunto do sector, especialmente crítica no ámbito do marisqueo.

O texto legal presentado é froito da colaboración de diversos actores do sector marítimo. incluíndo a Federación Galega de Confrarías, as federacións provinciais, o sector bateeiro, asociacións de mulleres do mar, sindicatos e varios concellos da ría de Arousa.

Todos estes colectivos apoian esta iniciativa que, segundo os seus impulsores, "é para defender a Galicia e ao conxunto de galegos e galegas".

A asociación fai un chamamentoao diálogo e á colaboración entre todas as forzas políticas para abordar os problemas do sector.

Consideran que a toma en consideración desta ILP por parte do Parlamento de Galicia sería un primeiro paso crucial para garantir un futuro sostible para o sector do mar.

Os promotores da iniciativa subliñan a importancia de coidar da xente do mar, recoñecer o valor do seu traballo e proporcionarlles unha perspectiva de futuro.