Piden a Augas de Galicia un plan de acción para liberar o Gafos e minimizar inundacións

Dúas semanas despois do paso do temporal Kirk, os seus efectos aínda poden apreciarse no paseo do río Gafos nos seus tramos urbano e rural.

Na zona máis rural, Toxal-Tomeza-Gafos, integrantes da asociación ecoloxista Vaipolorío realizaron unha primeira inspección dos danos e observaron gran cantidade de arboles caídos sobre o sendeiro e o propio leito do río.

Á vista da situación, a entidade propón tres actuacións que aplican a particulares e administracións.

Así, solicitan a Augas de Galicia un plan de actuación para liberar o leito do río e así minimizar as inundacións que afectan á zona cada vez que hai este tipo de episodios meteorolóxicos adversos.

Aos propietarios particulares das árbores caídas pídenlle a súa retirada.

A terceira actuación é propia de Vaipolorío, pois anuncian que, en canto as condicións meteorolóxicas o permitan, voluntarios e voluntarias deste colectivo actuarán para retirar os restos que seguen no carreiro para facelo "practicable".