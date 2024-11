Unha pintada "anarco-veganista" vandaliza as paredes do Museo

"Liberación humana, animal y de la Tierra, organízate y lucha", así reza a pintada que vandaliza unha das paredes do Museo provincial de Pontevedra.

Concretamente, a frase foi escrita con spray de cor negra na fachada do edificio Fernández López, declarado Ben de Interes Cultural (BIC).

Non é a primeira vez na que este muro sofre un acto vandálico, situación que nas anteriores ocasións foi denunciada ante a Policía Nacional pola Deputación de Pontevedra.

Os danos afectan á parede situada na confluencia das rúas Pasantería e Laranxo.

Ao estar catalogado como un BIC, a sanción por este acto contra o Patrimonio podería elevarse até os 150.000 euros, segundo a Lei do Solo de Galicia.

Nos últimos días as pintadas con motivos políticos repetíronse noutros espazos públicos de Pontevedra como a cruz do Monumento ao soldado na Alameda ou en edificios privados como a fachada do Hotel Rías Bajas.

Nesta ocasión o texto escrito e o símbolo que o acompaña coincide cun dos lemas utilizados polo movemento anarco-veganista. Precisamente este pasado venres 1 de novembro celebrouse en todo o mundo o Día Mundial do Veganismo.