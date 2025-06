Os xogos de mesa non son ningún invento contemporáneo. Desde antiquísimas culturas transcenderon cos tempos e seguen presentes a pesar de que o seu significado e fins primixenios perdéronse. Un clásico, A Oca, é un exemplo.

Neste capítulo de 'Boomer el último' Marcial Outeda e Jesús Fontanes quedan con aqueles xogos de mesa que entretiveron á xeración boomer.

Xogos Reunidos Geyper, Maxia Borrás, Operación, Cluedo, Tragabolas, Monopoly, Enredos, Pictionary, Hotel, Atmophere, Trivial Pursuit... non son todos os que foron ou seguen sendo, pero si son os que están na súa memoria.

Tampouco era necesario que os adultos abrisen a carteira, ou escribir unha longa lista aos Reis Magos, con imaxinación e sinxelos recursos tamén se pasaba o tempo. Papel e boli para xogar a 'o aforcado', '3 en raia' ou 'afundir a flota'.

Confesan a súa habilidade - ou falta da mesma - como 'carteiros' e non refírense ao correo postal precisamente. Hai outros clásicos dos xogos de mesa que concitan a toda a familia, cal?, non o desvelamos porque vén acompañado de anécdota.

Falan de xogos con cuño e inventiva propia como ben lembran durante o programa Jesús e Marcial.

Se es habitual do podcast xa sabes que as súas conversacións necesitan de moitos intermitentes, porque as súas mentes se dispersan e o mesmo fan a súa crónica eurovisiva que fan constar as súas preferencias musicais ou seriais.

E un recordatorio: segundo o prospecto de 'Boomer el último', este podcast pode resultar prexudicial para a saúde, principalmente se o organismo non está preparado para altas doses de retranca.