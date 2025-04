A Policía desmantelou este ano nove narcopisos entre Pontevedra e Vigo cun arsenal oculto

A loita contra o narcotráfico mantén a súa actividade durante este 2025. A Policía Nacional indica que neste ano levou a cabo o desmantelamento de nove puntos de venda e consumo de drogas entre Pontevedra e Vigo.

As operacións, que se saldaron con varias detencións, permitiron descubrir un arsenal que incluía unha pistola de aire comprimido e un fusil de pesca submarina, ademais de importantes cantidades de estupefacientes preparados para a súa distribución.

A intervención nas dúas principais cidades da provincia enmárcase nunha campaña máis ampla da Policía Nacional contra o menudeo de drogas en Galicia, que conseguiu desarticular 28 puntos negros no que vai de ano.

O operativo foi especialmente intenso na Coruña, onde se neutralizaron outro nove focos de venda e detívose a 21 persoas, incautando 12 quilos de cocaína, 14 de haxix e 3 de marihuana.

A ofensiva policial tamén alcanzou a Lugo, con cinco puntos desmantelados e nove detidos, principalmente por venda de cocaína e cannabis.

Plantación de marihuana detectada por la Policía NacionalPolicía Nacional

En Ourense, as autoridades conseguiron neutralizar outros cinco focos activos, arrestando a sete persoas e comisando dous quilos de cocaína, ademais doutras substancias en menor cantidade.

Segundo fontes policiais, estas operacións forman parte dun plan estratéxico contra o narcotráfico deseñado pola Xefatura Superior de Policía de Galicia.

As intervencións permitiron ademais localizar vehículos con caletas, espazos ocultos especificamente deseñados para o transporte de droga, así como material para pesala e a distribución de estupefacientes.

As autoridades destacan que estas actuacións non só golpean as redes de distribución, senón que melloran significativamente a calidade de vida dos veciños, previndo ademais outros delitos asociados ao tráfico de drogas.