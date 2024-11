As policias locais fórmanse para detectar drogas ao volante, un "problema grave de seguridade viaria"

A coñecida como rotonda do Bricoking na estrada PO-531, en Pontevedra, acolleu este mércores un control de tráfico para detectar o consumo de drogas ao volante. Podería ser un operativo máis, pero, nesta ocasión, tiña un carácter formativo, para ampliar a preparación das policías locais na materia.

Axentes da Garda Civil de Tráfico realizaron o control para completar a formación que nos últimos tempos recibiron nove efectivos da Policía Local de Vilagarcía como parte dun curso impartido pola Dirección Xeral de Tráfico (DGT). Tocaba a parte práctica e puideron aprendela cun dispositivo idéntico aos realizados de forma periódica.

Nesta ocasión, contou coa presenza do subdelegado do Goberno en Pontevedra, Abel Losada; da xefa provincial de Tráfico, Paula Yubero; e do capitán do Subsector de Tráfico da Garda Civil, Antonio Pérez Piteira, e permitiu ver en directo varios resultados negativos e un dobre positivo.

Control de drogas da Garda Civil para formar a policías locais Mónica Patxot

Así, un condutor ao que fixeron parar no control deu positivo en cocaína e THC e, ademais, os axentes detectaron que conducía un vehículo que carecía do seguro obrigatorio. Foi denunciado no acto e non puido usar o vehículo.

Esta parte práctica supuxo a clausura dun curso ao que acudiron 30 policías locais de distintas localidades da provincia, pero xusto en Pontevedra os que completaron a formación foron os de Vilagarcía.

Durante a formación aprenderon a detectar o consumo de drogas, que, para o subdelegado, supón "un problema grave en termos de seguridade viaria". Así o demostran os datos do ano 2023. Realizáronse na provincia 3.073 probas e o 53% resultaron positivas, unha cifra "moi alta tendo en conta o risco que supón na condución tanto para os condutores como para os doutros vehículos".

Control de drogas da Garda Civil para formar a policías locais Mónica Patxot

Segundo a información facilitada por Abel Losada, a maioría dos positivos concéntranse "fundamentalmente" nas fins de semana e vésperas de festivos -máis de un de cada tres- e "hai un sesgo moi forte de xénero", pois practicamente o 90% dos casos son varóns.

Losada destacou que os positivos en drogas coinciden co perfil dos accidentes de tráfico, é dicir, "prevalencia de varóns, concentración en fin de semana, etc". Os detectados adoitan ser "maioritariamente" por consumo de cannabis e cocaína.

Ademais de destacar a importancia deste tipo de controis para a seguridade viaria, o subdelegado amosou a súa "satisfacción" porque esta formación é resultado da colaboración e a cooperación entre a Garda Civil de Tráfico, a DGT e as policías locais de Baiona, Nigrán, Gondomar, Salceda de Caselas, Sanxenxo, Tomiño e Vilagarcía. Ademais, sinalou que hai outras policías locais que non participaron no curso porque "xa teñen mecanismos propios de formación ou que xa fixeron o curso con anterioridade".

O capitán de Tráfico explicou que se realizan menos test de drogas que de alcoholemia é unha proba "máis indiciaria", adoita facerse ante a presenza de síntomas, pois "ten un custo superior, leva máis tempo e hai unha limitación de probas".

O responsable da Garda Civil de Tráfico tamén alerta de que o consumo de drogas inflúe na "falta de atención, non valorar o risco" e "son moitas as consecuencias que pode ter", sobre todo, en caso de accidente.

A xefa de Tráfico, pola súa parte, asegurou que as campañas de detección e prevención "son efectivas". De cara ao Nadal, unha época na que adoitan facerse campañas específicas para a prevención do uso do alcol e as drogas ao volante, Yubero considera que se "debe informar e concienciar á cidadanía" sobre a "tolerancia cero do consumo de alcol e drogas na conducción".