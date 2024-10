Pontevedra axusta a ordenanza dos furanchos e amplía a variedade de tapas permitidas

O Concello de Pontevedra está a tramitar a modificación puntual da Ordenanza de actividade de furanchos, co obxectivo de flexibilizar e ampliar a variedade de tapas que poden ofrecer estes tradicionais establecementos.

A nova normativa, que esperan que estea lista para a próxima tempada, permitirá aos titulares escoller e ofrecer até cinco tapas dunha lista que inclúe costelas, ovos fritos, sardiñas ou xurelos á brasa, croquetas, callos con garavanzos ou fabas, empanada ou empanadilla.

Este cambio, destacan desde o Concello, responde a unha demanda dos propietarios dos furanchos, que solicitaban maior liberdade á hora de elixir as tapas que ofertan anualmente.

Ademais desta ampliación, a modificación tamén inclúe cambios noutros aspectos da normativa.

Entre eles, destaca a redución da contía mínima do seguro obrigatorio, que pasará de 300.000 euros a 90.000 euros, e a renovación do distintivo oficial de furancho, que incluirá o novo logo municipal e datos como o nome do establecemento, o titular da actividade e a lista de tapas ofrecidas.

O concelleiro de Urbanismo, Alberto Oubiña, explicou que xa se están solicitando os informes técnicos necesarios e para traballar na modificación dos formularios municipais relacionados coa ordenanza para garantir que todo estea listo a tempo.

A modificiación completarase coa modificación dos formularios da sede electrónica municipal relativos á ordenanza.