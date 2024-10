Pontevedra conxela as súas taxas e impostos municipais por undécimo ano consecutivo

Os impostos e taxas municipais seguirán un ano máis sen cambios en Pontevedra.

O Concello anunciou este venres a través do conselleiro de Facenda, Raimundo González, a decisión de conxelar "todas as taxas e impostos municipais por undécimo ano consecutivo".

"Subir é o último recurso", xustificou o edil resaltando que grazas a esta medida "1.560.000 euros quedarán no peto dos cidadáns", ao ser a cifra que correspondería a unha actualización pola subida do IPC.

A decisión, asegura, baséase nun estudo de proxección económica que resalta que "pese a non subir as taxas os ingresos foron incrementando" por diversos motivos.

Entre eles, citou o maior movemento económico que aumentou a recadación de impostos como o de plusvalía ou o ICIO, así como o incremento das transferencias do Estado.

Por todo iso e "aínda que poida parecer obvio", coa recadación actual cúmprese co obxectivo de garantir e poder prestar os servizos básicos fundamentais, polo que cree o concelleiro que non é necesaria unha subida ou actualización.

"O que buscamos é a equidade fiscal, que todo o mundo pague. Non é un afán recadatorio, é tratar a todos os cidadáns da mesma maneira, ademais de buscar eficiencia no gasto", explicou Raimundo González en representación do goberno local.

A previsión é que o próximo ano Pontevedra recade ao redor de 56 millóns de euros a través das 20 taxas e 5 impostos que xestiona directamente,

A elas se sumarán como ingresos case 25 millóns correspondentes a transferencias do Estado.